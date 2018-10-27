Найдено лекарство от тяжелейшего заболевания

Американские специалисты сделали настоящий прорыв в современной медицине. Они нашли лекарство, которое поможет победить болезнь Альцгеймера.

При этой болезни в главном мозгу накаливается белок бета-амилоид. Он и есть причиной когнитивного нарушения. Белок способствует созданию бляшек и едет на контакт с уникальными белками, которые находятся на поверхности клеток мозга. Это способствует гибели многих клеток в мозгу. Об этом сообщают Экономические известия.

Биологи разработали лекарство, которое не позволяет этим бляшкам крепится к клеткам главного мозга, что предотвращает их массовую смерть.

Главный автор проекта доктор Лин Цзян заявил, что они с командой хотели создать лекарство, которое, как щит, предотвращал связывание бета-амилоида с клетками мозга, их оберегал их от гибели.

Специалисты исследовали более 32 тыс. всевозможных лекарств. И они заявили, что вещество ALI6 было самым многообещающим. Оно прошло испытания на мышах. В ходе исследования, лекарство полностью помешал гибели клеток, вызванную белком бета-амилоидом.

По словам ученых также стало известно, что ALI6 не токсичный для человека. Это вещество может проникать из кровотока в мозг, что делает его уникальным лекарством в борьбе с болезнью Альцгеймера. Ученые предупреждают, что на человеке еще рано испытывать этот препарат. Они хотят еще продолжить его испытания на животных.

Источник: vecherniy.kharkov.ua

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