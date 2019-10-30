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Нарушения месячных циклов: в чём опасность?

Нарушения месячных циклов: в чём опасность?

Женщинам, которые сталкиваются с нерегулярными или слишком долгими месячными циклами, преждевременная смерть угрожает на 33% сильнее. Врачи полагают, что это связано с какими-то скрытыми нарушениями здоровья.

Наличие нерегулярных или слишком длительных менструальных циклов может быть сигналом опасности преждевременной смерти. Исследователи обнаружили эту связь, когда изучали менструальные циклы более 90 000 женщин в течении двух десятков лет. Заметные флуктуации этих циклов более чем на треть увеличивали риск ранней смерти по любой причине в течение длительного срока наблюдений. Как полагают медики, преждевременная смерть в этом случае может объясняться не собственно нарушениями сроков месячных циклов, а тем, что эти сбои вызваны какими-то скрытыми, ещё не диагностированными проблемами со здоровьем. К примеру, синдромом поликистоза яичников, который очень часто сбивает месячные циклы.

Известно, что этот синдром вызывается резистентностью к инсулину, которая, в свою очередь, считается фактором риска диабета второго типа и сердечно-сосудистых болезней. Впрочем, авторы нынешнего исследования из Гарвардского университета не изучали причин возможной связи между преждевременной смертью и нарушениями месячных циклов. Они лишь выявили имеющуюся корреляцию.
Нарушенными называются циклы, которые начинаются слишком рано или слишком поздно и не следуют в регулярном режиме.

Среднестатистический менструальный цикл длится 28 дней, а период кровотечений, в среднем, около 5 дней. Совершенно нормально, если эти сроки становятся чуть длиннее или короче. Однако в случае каких-то патологических нарушений месячных циклов, женщине следует насторожиться и обратиться к врачу.
Источник:  Новости Ю

 

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Темы: женщины

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