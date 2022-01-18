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Названі ягоди, які захистять від втрати зору з віком

Названі ягоди, які захистять від втрати зору з віком

Невелика порцях цих ягід запобігає розвитку вікової дегенерації жовтої плями (ВДЖП). Ця патологія є головною причиною вікового погіршення зору

«ВДЖП впливає на центральне поле зору та знижує здатність читати та розпізнавати обличчя», — розповідає Гленн Ю, співавтор дослідження та доцент кафедри офтальмології та наук про зір.

Вчені набрали 27 учасників середнього віку, які не мали проблем зі здоров’ям. 13 з них стали групою втручання та споживали 28 грамів сушених ягід годжі протягом 90 днів із частотністю п’ять разів на тиждень. 14 людей, що залишилися, стали контрольною групою. Вони споживали харчові добавки. Через три місяці в групі втручання щільність захисних пігментів в очах стала вищою. У контрольній групі зміни не було зафіксовано.

Пігменти, кількість яких збільшилася у групі втручання: лютеїн та зеаксантин. Вони відфільтровують синє світло, яке вважається шкідливим для очей, і виступають у ролі антиоксидантів. Обидва допомагають захистити очі під час старіння.

«Лютеїн і зеаксантин подібні до сонцезахисного крему для ваших очей, — розповідає провідний автор Сян Лі, докторант програми біології харчування. — Чим вищий рівень лютеїну та зеаксантину у вашій сітківці, тим краще. Наше дослідження показало, що навіть у нормальних здорових очах ці оптичні пігменти можна збільшити за допомогою невеликої щоденної порції ягід годжі».
Источник:  Новости Ю

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