Назван основной показатель состояния здоровья женщины

Одним из основных показателей состояния здоровья женщины является обхват её талии. Особенно это касается представительниц слабого пола, которые перешагнули 45-ти летний рубеж. Об этом заявили учёные из университета Айовы, проведя очередное исследование. Результаты которого были опубликованы на страницах научного медицинского журнала American Medical Association.

В эксперименте приняли участие около 157 000 женщин. Исследователи выявили, что наибольший шанс развития хронических заболеваний имели женщины с обхватом талии более 89 сантиметров. У таких пациенток частыми спутниками становились онкологические заболевания и нарушения работы сердечно-сосудистой системы, которые и приводили их к преждевременной смерти.

Наличие объёмной жировой прослойки в области талии приводит к нарушению чувствительности организма к инсулину, нарушению углеводного обмена, а так же появлению различных воспалительных процессов, которые способны спровоцировать развитие онкологии молочных желёз и толстого кишечника у женщин.

Существующий индекс массы тела показывает лишь общие показатели здоровья человека. Он не может учитывать тип и место расположения отложений жира на теле пациента. Именно по этой причине при нормальном показателе индекса массы тела (меньше 25), часто остаётся не замеченной приличная жировая прослойка на талии у женщин.

Источник: Новости Ю

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