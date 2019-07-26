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Назван основной показатель состояния здоровья женщины

Назван основной показатель состояния здоровья женщины

Одним из основных показателей состояния здоровья женщины является обхват её талии. Особенно это касается представительниц слабого пола, которые перешагнули 45-ти летний рубеж. Об этом заявили учёные из университета Айовы, проведя очередное исследование. Результаты которого были опубликованы на страницах научного медицинского журнала American Medical Association.

В эксперименте приняли участие около 157 000 женщин. Исследователи выявили, что наибольший шанс развития хронических заболеваний имели женщины с обхватом талии более 89 сантиметров. У таких пациенток частыми спутниками становились онкологические заболевания и нарушения работы сердечно-сосудистой системы, которые и приводили их к преждевременной смерти.

Наличие объёмной жировой прослойки в области талии приводит к нарушению чувствительности организма к инсулину, нарушению углеводного обмена, а так же появлению различных воспалительных процессов, которые способны спровоцировать развитие онкологии молочных желёз и толстого кишечника у женщин.

Существующий индекс массы тела показывает лишь общие показатели здоровья человека. Он не может учитывать тип и место расположения отложений жира на теле пациента. Именно по этой причине при нормальном показателе индекса массы тела (меньше 25),  часто остаётся не замеченной приличная жировая прослойка на талии у женщин.
Источник:  Новости Ю

Новости портала «Весь Харьков»

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