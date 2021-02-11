Названа ежедневная норма фруктов и овощей

Специалист Наталья Усенко рассказала, сколько нужно употреблять фруктов и овощей взрослому и ребенку каждый день.

Эксперт дала украинцам рекомендацию, и объяснила, что размер порций существенно отличается у взрослых и детей. Так, по словам специалисты, для поддержания здоровья необходимо съедать 5 порций фруктов и овощей в день.

«Размер порции мы определяем по размеру кулачка. Для взрослого порция больше, чем для ребенка. Для взрослого одна порция – это приблизительно 100 граммов. То есть мы должны съедать 500 и более граммов овощей и фруктов в день. У меня, например, 5 овощей и фруктов: яблоко, свекла, морковь, лук, мандарин», – отметила Усенко.

Источник: Новости Ю

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