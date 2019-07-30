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Названий напій, що приводить до руйнування кісток зсередини

Названий напій, що приводить до руйнування кісток зсередини

Медики розповіли, який популярний напій у спеку руйнує кістки зсередини.

Виявилося, що газована вода може завдати шкоди не тільки фігурі, але і перешкодити засвоєнню кальцію. Остеопороз виникає під впливом вживання газованої води, оскільки кофеїн і ортофосфорна кислота в ній заважає засвоєнню кальцію. Любов до цього напою може призвести до зниження міцності кісток і суглобів. Доведено, що кофеїн вимиває кальцій, що призводить до втрати кісткової тканини. Цироз печінки може бути спровоковано надмірним вживанням шипучки. Під впливом вуглекислого газу цукор в таких напоях моментально потрапляє в кров, що призводить до ожиріння та діабету. При цьому в напої з відсутністю цукру знаходяться підсолоджувачі, що призводять до гормональних розладів. Солодкі напої також призводять до втрати зубів, оскільки руйнують емаль. Любителі газованої води частіше страждають від каменів у нирках
 

Источник: cikavosti.com

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