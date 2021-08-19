Названий популярний напій, що підвищує ризик інсульту

Більш ніж у 70% пацієнтів з інсультом був підвищений артеріальний тиск. А його показники вкрай залежать від правильного харчування.

Нагадаємо, що стійко високим вважається тиск від 140/90 мм рт ст, а нормальним – нижче 120/80. Показники тиску залежать від харчування, що неодноразово підтверджувалося в ході досліджень.

Але навіть якщо ви серйозно обмежуєте себе в солі і алкоголі, тобто інші продукти харчування і напої, які підвищують ризик смертельно небезпечного ускладнення. Вчені з університету Бостона довели, що вживання штучно підсолоджених напоїв негативно впливає на здоров’я.

Дослідження за участю близько 3000 осіб у віці старше 45 років, за якими спостерігали протягом 10 років, оцінило вплив різних напоїв і продуктів харчування на ризик інсультів.

Виявилося, що вживали хоча б одну дієтичну газовану воду в день люди мали майже в два рази вищу ймовірність розвитку інсульту, в порівнянні з тими, хто газовані напої не вживав.

При цьому у любителів газованої води в три рази частіше розвивався ішемічний інсульт, викликаний розвитком тромбів. Отримано додаткові докази зв’язку штучно підсолоджених напоїв з небезпекою розвитку ішемічного інсульту.

Однак тільки інсультом негативний вплив газованої води на здоров’я людини не вичерпується. Спостереження також показали, що у щодня вживають газовані напої в три рази збільшується ймовірність розвитку старечого недоумства.

Це перше дослідження, яке показує зв’язок між щоденним вживанням напоїв з штучними підсолоджувачами і підвищеним ризиком деменції з будь-якої причини. Дієтичні газовані напої, на думку авторів дослідження ні в якому разі не можна рекламувати як здорову альтернативу звичайної газованої води.

Источник: Новости Ю

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