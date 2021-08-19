Здоровье
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:01
Просмотров: 86

Названий популярний напій, що підвищує ризик інсульту

Названий популярний напій, що підвищує ризик інсульту

Більш ніж у 70% пацієнтів з інсультом був підвищений артеріальний тиск. А його показники вкрай залежать від правильного харчування.

Нагадаємо, що стійко високим вважається тиск від 140/90 мм рт ст, а нормальним – нижче 120/80. Показники тиску залежать від харчування, що неодноразово підтверджувалося в ході досліджень.

Але навіть якщо ви серйозно обмежуєте себе в солі і алкоголі, тобто інші продукти харчування і напої, які підвищують ризик смертельно небезпечного ускладнення. Вчені з університету Бостона довели, що вживання штучно підсолоджених напоїв негативно впливає на здоров’я.

Дослідження за участю близько 3000 осіб у віці старше 45 років, за якими спостерігали протягом 10 років, оцінило вплив різних напоїв і продуктів харчування на ризик інсультів.

Виявилося, що вживали хоча б одну дієтичну газовану воду в день люди мали майже в два рази вищу ймовірність розвитку інсульту, в порівнянні з тими, хто газовані напої не вживав.

При цьому у любителів газованої води в три рази частіше розвивався ішемічний інсульт, викликаний розвитком тромбів. Отримано додаткові докази зв’язку штучно підсолоджених напоїв з небезпекою розвитку ішемічного інсульту.

Однак тільки інсультом негативний вплив газованої води на здоров’я людини не вичерпується. Спостереження також показали, що у щодня вживають газовані напої в три рази збільшується ймовірність розвитку старечого недоумства.

Це перше дослідження, яке показує зв’язок між щоденним вживанням напоїв з штучними підсолоджувачами і підвищеним ризиком деменції з будь-якої причини. Дієтичні газовані напої, на думку авторів дослідження ні в якому разі не можна рекламувати як здорову альтернативу звичайної газованої води.
Источник:  Новости Ю

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Темы: питание

Читайте ещё:

Уряд визначив перехідний період для реформи шкільного харчування
Сегодня 09:37    65
Експерти розповіли, в чому різниця між рафінованою та нерафінованою олією
Сегодня 09:31    101
Лікар-дієтолог назвала придукти-захисники нашого імунітету
Сегодня 08:21    125
Уповільнює старіння і підвищує імунітет: корисні властивості яблучного сидру
18.08.2021 11:26    236
Сім овочів, які допоможуть заповнити денний запас необхідних вітамінів
17.08.2021 13:29    342
Фахівці розповіли про вплив на здоров’я надмірного споживання цукру
17.08.2021 13:19    218
Корисні продукти для тих, кому за 50
17.08.2021 12:36    371
В Харькове из продажи изымают опасные пищевые добавки
15.08.2021 06:33    509
Почему чай и кофе правильнее пить с сахаром, объяснили диетологи
13.08.2021 07:26    379
Названий найкращий продукт для профілактики хвороб серця й раку
12.08.2021 11:40    720
Загрузка...
Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 