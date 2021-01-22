Названы целебные свойства сельдерея

Добавьте его в свой рацион.

Сельдерей – овощ, который считается исключительным продуктом с отрицательной калорийностью. Это говорит о том, что на переваривание этого овоща организм затрачивает больше калорий, чем он получает употребляя его, передает Хроника.инфо ссылкой на Мой Ребенок.

Оговоримся сразу, что понятие «отрицательная калорийность» весьма условно, но все же о пользе сельдерея для человеческого организма спорить не приходится — этот продукт однозначно должен быть в вашем меню!

Стебель сельдерея, так же как и корень, обладают множеством полезных свойств и минералов, которые борются с варикозным расширением вен, или так называемой «сеточкой», столь нелицеприятной и немилой всем девушкам.

Полезные свойства сельдерея

В сельдерее содержится много калия, фосфора, кальция и магния.

Полезные свойства сельдерея заключаются в том, что он полезен при сердечно-сосудистых заболеваниях, укрепляя стенки сосудов.

Также его рекомендуют ввести в рацион тем, у кого есть проблемы с желудочно-кишечным трактом, у кого есть подозрение на гастрит и язву желудка.

Помимо того, что этот овощ низкокалорийный, он еще и помогает организму быстрее усвоить белок, что делает обмен веществ быстрым и качественным.

Сельдерей укрепляет нервную систему, иммунитет, препятствует возникновению инфекций, а также он борется со старением, и может замедлить процесс старения кожи.

В 100 граммах очищенного клубня растения содержится:

Калий – 320 мг;

Фосфор – 80 мг;

Кальций – 68 мг;

Магний – 9 мг;

Марганец – 0,15 мг;

Цинк – 0,31 мг;

Железо – 0,53 мг.

Сельдерей обладает противоаллергическими, слабительными, антисептическими и тонизирующими свойствами. Растение улучшает аппетит и пищеварение, способствует бесперебойной работе всего организма.

Благодаря содержанию в нем витамина С, сельдерей восстанавливает кровообращение, приводит в норму артериальное давление. Овощ способствует вазодилатации (релаксации гладкой мускулатуры стенок кровеносных сосудов), главным образом аорты, благодаря чему сельдерей эффективен при гипертонии.

Железо, магний и кальций, которые содержатся в сельдерее, улучшают иммунитет. Сельдерей повышает уровень гемоглобина в крови и обладает способностью снимать отеки.

Чем полезен сельдерей для женщин

В состав сельдерея входит диетическая клетчатка, поэтому его можно смело использовать для борьбы с лишними килограммами. Его можно есть в больших количествах и не боятся поправится, так как в 100 граммах зелени содержится всего 16 килокалорий. Кстати, существует даже специальная диета, которая состоит из блюд из этого полезного растения (преимущественно супы).

Эффект от сельдерея ошеломительный, так как он не только помогает избавиться от вредных веществ, которые накапливаются в организме, но и от отеков. Кроме того, сельдерей помогает женщинам при болезненных менструациях и климаксе.

Сельдерей помогает при гормональных сбоях, предотвращает боли, слабость и плохое настроение в критические дни. Если после тридцати пяти лет проводить курс лечения по четыре раза в год семенами сельдерея, то климакс можно даже не заметить.

Зачем нужно есть сельдерей мужчинам

О диетической пользе сельдерея для женщин уже было написано выше, а вот в чем же польза этого овоща для мужчин. В сельдерее содержится андростерон, что улучшает потенцию. Так что так, невзначай можете добавить сегодня в салат немного сельдерея, он не помешает. Хотя более эффективным будет результат после употребления фреша из сельдерея.

Употребление сельдерея поможет мужчинам справиться с болезнями мочеполовой системы. Если ваш любимый склонен к набору лишнего веса, тогда сельдерей как никогда будет к стати. Ведь он выведет из организма все токсины и вредные вещества, и ускорит метаболизм.

Мужчины могут использовать сельдерей и в качестве профилактического средства от простатита. Растение, благодаря мочегонному действию, побеждает инфекционные заболевания мочеполовой системы и репродуктивных органов. Кроме этого, растение можно применять для лечения почек и печени.

Сельдерей для похудения

Сельдерей является растением, которое содержит в себе множество витаминов, веществ и микроэлементов. Он также есть одним из лучших средств для похудения. В сельдерее содержится мало калорий, а вот на то, чтобы переварить это растение, организму нужно потратить намного больше энергии. Сельдерей способствует быстрому расщеплению подкожного жира, избавляет организм от токсинов.

Масло сельдерея — чем полезно

Эфирное масло сельдерея получают из любой части растения, однако самое ценное масло добывается из семян, которые дистиллируют паром. Масло обладает сильным приятным ароматом. Оно применяется в качестве хорошего мочегонного средства. Его используют при заболевании почек.

С эфирным маслом сельдерея делают массаж, благодаря которому человек, мучающийся задержкой мочи, избавляется от этого недуга. Массаж также способствует выведению из организма токсинов, поэтому его рекомендуют использовать при лечении артрита, целлюлита, ревматизма и подагры.

Фреш из сельдерея

Самое полезное свойство такого фреша — это мочегонные свойства сока сельдерея. Как известно, лишние килограммы – это не только переизбыток в организме жира, но и воды. Сельдерейный или сельдерейно-морковный и/или яблочный фреш оказывает деликатное мочегонное действие и выводит вместе с мочой из организма все вредные вещества. Также он повышает тонус и помогает нормализовать работу эндокринных желез.

Этот сок поможет сбалансировать вес, снизить тягу к сладким и жирным продуктам. Кроме этого, он помогает избавиться от лишнего веса, целлюлита и отёчности, так как обладает очищающим и мочегонным эффектом.

Свежевыжатый сок поможет успокоить нервную систему и поддержит во время сильной жары температурный баланс тела.

Сок сельдерея позволит предотвратить запоры и снизить риск кальцификации в организме. Он улучшит пищеварение и очистит кишечник от вредных накопившихся веществ.

Сок поможет и тем, у кого имеется песок в почках, и поспособствует его безболезненному выведению. Но если у вас уже имеются камни, то лучше отказаться от такого лекарства!

Рецепт приготовления фреша из сельдерея: возьмите несколько пучков черешкового растения и пропустите через соковыжималку. Пьется сок небольшими глотками. Также его можно сцедить через марлю и употреблять три раза в день за один час до принятия пищи.

Кому нельзя есть сельдерей

Сельдерей не рекомендуют беременным женщинам. В силу того, что особые его вещества могут привести к преждевременным родам. Также возможно образование чрезмерных газов в желудке, что негативно будет влиять на плод.

Сельдерей может навредить тем, кто страдает таким заболеванием, как эпилепсия. В этом случае негативное влияние направлено на головной мозг. Должны стараться не употреблять в пищу сельдерей и те люди, у которых имеются камни в почках, так как овощ может спровоцировать движение камней, что повлечет хирургическое вмешательство.

Сельдерей надо осторожно принимать людям, у которых повышенная кислотность желудка, так как это растение стимулирует выделение желудочного сока.

Также противопоказано употреблять блюда из сельдерея тем, кто страдает тромбофлебитом, варикозом, заболеваниями щитовидной железы, холециститом, панкреатитом, маточными кровотечениями, и пожилым людям при обострении хронических заболеваний.

А в целом, этот замечательный овощ должен быть у каждой уважающей себя хозяйки, что следит за здоровьем своих родных и близких, и ведет активный образ жизни. Ведь здоровье зависит во многом от нас, и насколько ответственно мы будем относиться к себе, уважать свой организм, настолько он и отблагодарит нас прекрасным самочувствием.

Источник: hronika.info/

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