Названы главные ошибки людей при обморожении

По словам опытных врачей, получить обморожение намного легче, чем может казаться. Более того, по их словам, многие люди в подобных ситуациях нередко допускают ошибки, которые могут обернуться серьезными осложнениями.

К примеру, многие в случае обморожения начинают старательно растираться снегом, пытаясь таким образом разогнать кровоток, но в действительности поступать так не стоит. «Прежде всего снег является той же водой, принявшей твердую форму, поэтому при растирании с его помощью кожи он выступит в качестве своеобразного абразива и может повредить поверхностный слой. Кроме того, снег тоже довольно холодный и сам по себе может вызвать гипотермию», — отмечает педиатр и врач скорой Рустам Мердалимов.

Ошибочным медик называет и попытки справиться с обморожением с помощью горячей воды. По его словам, в подобной ситуации происходит тот же процесс, что и в случае с ожогом. Если облить его очень холодной водой, это спровоцирует спазмы поверхностных сосудов, будет нарушен естественный приток крови и снизится теплоотдача, что «замкнет» жар в глубине. В случае же с обморожением в глубине останется холод. В связи с этим, добавляет Мердалимов, наиболее оптимальным вариантом является постепенно согревание.

«Многое в данном случае зависит от сложности и глубины обморожения. К примеру, если человек пребывал на холоде длительное время или ушел под ледяную воду прямо в одежде, то в этом случае холод проникает очень глубоко, поэтому для него даже относительно прохладная вода может показаться очень горячей», — объясняет он.

Ошибочной называет врач и стратегию, при которой обмороженные поверхности смазывают чем-то питательным и жирным. Жир в данном случае образует на поверхности пленку, способную быстро закупорить поры на коже и нарушить нормальную терморегуляцию. Это же касается и попыток согреть человека с помощью алкоголя, в том числе и заблаговременно, перед выходом в мороз. Сначала поры и сосуды будут расширены, что создаст ощущение тепла, однако в этом случае усилится выделение пота и человеку захочется расстегнуться, что вынудит его промерзнуть еще больше.

Источник: Новости Ю

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