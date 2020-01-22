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Названы источники Харькова, из которых можно пить воду

Названы источники Харькова, из которых можно пить воду

Как сообщилил в пресс-службе Харьковского горсовета, воду в городских источниках регулярно проверяют на соответствие требованиям Государственных санитарных правил и норм.

По информации Управления государственного надзора за соблюдением санитарного законодательства в городе Харькове Главного управления Госпродпотребслужбы в Харьковской области, в городе Харькове на контроле находятся 11 каптажей источников децентрализованного водоснабжения.

По результатам исследований, вода не соответствует требованиям Государственных санитарных правил и норм по показателям эпидемической безопасности в источниках «Харьковская-2» (ул. Минераловодская, 1) и «Петренки-1» и «Петренки-2» (Салтовка); по санитарно-химическим показателям - в источнике «Юность» (ул. Полтавский Шлях).

Соответствует требованиям ГосСанПиН вода из источников «Саржин яр» (ул. Отакара Яроша), «Алексеевская балка» (ул. Клочковская), «Алешкин яр» (село Олешки), «Глубокий яр» (ул. Бучмы), «Петренки-3», «Китлярчин яр» (ул. Бучмы) и «Манжосов яр» (ул. Метростроителей). 

Агентство Телевидения Новости

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Темы: вода

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