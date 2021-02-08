Названы категории украинцев, для которых COVID-вакцинацию могут сделать обязательной

Вакцинация от COVID в Украине может стать обязательной для некоторых категорий людей. Кабинет министров в ближайшее время должен подготовить соответствующий список. Об этом на форуме "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы" заявил президент Владимир Зеленский.

Зеленский считает, что обязательно вакцинировать следует тех, кто работает на государство.

"Я считаю, что люди, которые работают на государство, получают от государства средства и имеют постоянные контакты, - они не имеют права отказаться от вакцинации. Кроме тех, у которых аллергия и которым просто невозможно сделать прививку", - заявил президент.

Он также отметил, что обязательно нужно вакцинировать тех, кто работает в школах, университетах и больницах.

"Я считаю, что Кабмин должен разработать такую программу. Будет список профессий… я считаю так будет правильно", - отметил Зеленский и добавил, что власти будут регулировать процесс вакцинации, а все механизмы будут представлены обществу.

Президент считает, что обязательная вакцинация должна касаться учителей.

"Дети переносят COVID-19 достаточно легко, но они приносят его домой. Это сложности. Поэтому, я считаю, что учитель не имеет право отказаться от вакцинирования", - подчеркнул он.

То же самое касается и медиков, которые работают с COVID-больными.

"Нельзя не вакцинироваться. В противном случае человеку нужно выбрать другой формат и работать в другой больнице, не с COVID-больными, потому что это большая угроза", - сказал Зеленский.

По мнению Зеленского, обязать вакцинироваться тех, кто связан с частными структурами, будет сложнее. Для этого следует наладить коммуникацию с бизнесом и, например, с частными школами.

Агентство Телевидения Новости