Названы лучшие продукты для вечернего перекуса

Диетологи назвали еду, которая не испортит фигуру худеющим.

Четко соблюдать диету и даже просто правильно питаться довольно сложно в ритме современной жизни. Как быть, если вы пропустили ужин.

Муки голода — плохой помощник для худеющих. Как считают специалисты, чем меньше вы страдаете, тем лучше будет результат. Даже если все ваши приемы пищи уже позади и пора ложиться спать, но желудок сводит от голода, лучше немного перекусить.

Для позднего перекуса подойдет горсть орехов, смузи из свежих фруктов, ягод или овощей, нежирные молочные продукты. Например, можно перекусить 30 граммами миндаля и стаканом кефира. Это гарантированно снимет чувство голода.

Если вы пропустили ужин, но до сна еще не менее двух часов, можно скушать вареную куриную грудку или порцию морепродуктов, кашу из цельных злаков, порцию творога, вареное яйцо.

В случае, когда ложиться вам уже скоро, лучше обойтись стаканом кефира и небольшим количество орехов, свежих фруктов или овощей.

Для поздних перекусов держите в холодильнике максимально малокалорийные фрукты и овощи. Например, прекрасно перебьют чувство голода, но при этом содержат мало калорий, яблоки, стебли сельдерея, огурцы.

От сладких фруктов, вроде груш или дыни, перед сном лучше отказаться. Категорически не рекомендуется перекусывать соленой и жирной пищей — это не только навредит диете, но и грозит сказаться на самочувствии.

Источник: Новости Ю

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