Названы основные правила питания после 40 лет

Избыточный вес — частая проблема людей старше 40 лет. Обмен веществ становится менее активным, затраты энергии снижаются. «Лишние» питательные вещества в результате превращаются в жир. Избыточный вес может стать причиной сахарного диабета, заболеваний сердечно-сосудистой и опорно-двигательной систем, органов пищеварения, онкологических заболеваний. Чтобы избежать всего этого «букета», следует придерживаться простых правил.

Обратите внимание на продукты, которые содержат фитоэстрогены, – фасоль, чечевица, горох и соевые бобы. Также их можно найти в некоторых фруктах и овощах. Все эти продукты содержат антиоксиданты, которые продлят вашу молодость, и минеральные вещества, способные поддержать кости. Орехи также являются источником эстрогеноподобных веществ, которые нормализуют гормональный фон и предотвращают быстрое старение всего организма в целом, утверждает ресурс Food & Мood.

Употребляйте в пищу семена и масло льна – они также питают организм фитоэстрогенами и обладают обволакивающим действием в пищеварительных органах. Эстрогены имеются и в продуктах из сои, соевом соусе.

Не забывайте про жирные кислоты: их задача наладить ваш обмен веществ, поддержать молодость кожи, здоровье ногтей и волос. Из-за замедленного обмена веществ растет вес и появляются проблемы с сосудами и сердцем. И вот тут-то жирные кислоты и помогут держать фигуру стройной и предотвратить такое заболевание, как атеросклероз. Омега-3 жирные кислоты содержатся в жирной рыбе, а также в авокадо и оливковом масле.

После 40 лет нужно следить за холестерином и не злоупотреблять наваристыми супами, бульонами, паштетами, копчеными продуктами.

Также в питании взрослых людей особенно важны кальций, магний и цинк. Конечно, в идеале они должны быть в достатке на протяжении всех лет до 40. Добавьте в питание кисломолочные продукты, сыр и темно-зеленые овощи. Цинк участвует в выработке гормона прогестерона, который регулирует уровень эстрогенов и помогает нормализовать гормональный фон.

О чем еще надо помнить после 40 лет при приготовлении пищи:

Не пересаливайте – соль вымывает кальций из костей, органов. Откажитесь от чрезмерного употребления сладостей и сдобы. Не переедайте, ешьте несколько раз в день небольшими порциями. Пейте много чистой воды – это ускорит обмен веществ и поспособствует лучшему внешнему виду. Не садитесь на голодные диеты. Откажитесь от чрезмерного употребления кофе, который замедляет метаболизм. Не употребляйте майонез и кетчуп.

Источник: u-news.com.ua/

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