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Названы причины частой отрыжки

Названы причины частой отрыжки

Время от времени отрыжка беспокоит каждого человека. Но если это начинает происходить все чаще и чаще, значит появился повод задуматься о походе к специалисту.

Об этом пишет Med2.

Отрыжка — это выброс газов из желудка в рот. Она может быть симптомом огромного количества болезней, поэтому стоит обратить внимания на ее свойства.

Отрыжка тухлыми яйцами возникает при проблемах с пищеварительной системой. Также она появляется при атрофическом гастрите, который считается первым предраковым состоянием желудка и аутоимунном гастрите.

С горьким привкусом отрыжка возникает при синдроме Жильбера — это генетический недуг печени.

При антральном гастрите, который представляет собой воспаление слизистой желудка, может быть отрыжка кислым воздухом.

Это далеко не полный перечень заболеваний, симптомом которых является отрыжка. Поэтому крайне важно не затягивать с лечением и обратиться к профильному врачу.

Источник: changeua.com/

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: здоровье

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