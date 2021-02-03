Названы продукты для поддержания здоровья печени

Печень по праву считается одним из самых важных органов. Дело в том, что именно она избавляет организм от токсинов и работает как самый главный фильтр организма.

Поэтому следует внимательно следить за ее здоровьем, особенно в праздники, когда нагрузка на нее так велика.

Тыква

Печень просто обожает яркие фрукты с красной и оранжевой мякотью. Поэтому нет ничего удивительного в том, что рыжая тыква ей по вкусу. Благодаря высокому содержанию редкого витамина Т тыкву можно по праву назвать лучшим гарниром к блюдам из говядины, свинины и другим жирным кушаньям, ведь витамин Т способствует усвоению тяжелой пищи и разгружает печень.

Чем еще полезна. Не так давно ученые из Сеула узнали о способностях тыквы снижать вес. Был проведен многолетний эксперимент с участием более 15 000 добровольцев в возрасте 20 лет и старше. Специалисты проанализировали гастрономические пристрастия всех мужчин и женщин и установили, что тыква способствует снижению веса. Особенно положительно этот овощ влияет на массу тела женщин.

Ламинария

Эту водоросль часто называют морской капустой. Ее листья на 5% состоят из солей альгиновой кислоты, которая получила название «природного утилизатора вредных веществ». Альгинаты связывают некоторые химически активные соединения, а также соли тяжелых металлов. То есть помогают печени чистить организм от вредных веществ.

Чем еще полезна. Морская капуста – абсолютный рекордсмен по содержанию йода, она предотвращает заболевания щитовидной железы, снижает уровень холестерина и уменьшает риск онкологических заболеваний.

Молочные продукты

Лучше отдавать предпочтение нежирным сортам кефира, ряженки или йогурта. Все эти продукты оздоравливают микрофлору кишечника и способствуют выводу вредных веществ из организма. Кроме того, молочные продукты как бы «впитывают» токсины (в том числе вещества, попадающие в организм с загрязненным воздухом) и выводят их.

Чем еще полезны. Достоинство кефира и его кисломолочных собратьев – наличие в них полезных бактерий. «Правильные» бактерии помогают переваривать пищу.

Курага

Печень любит сладкое, а любые сухо­фрукты намного полезнее конфет и жирных пирожных. А недавно специалисты выяснили, что регулярное употребление кураги снижает риск возникновения рака печени.

Чем еще полезна. Американские ученые установили, что фенольные компоненты, содержащиеся в кураге, способны быть эффективным оружием против так называемого «метаболического синдрома», который сопровождается ожирением и воспалительными процессами в организме.

Фенольные компоненты не только нейтрализуют эти проявления, но и уменьшают уровень вредного холестерина, который негативно влияет не только на работу сердечно-сосудистой системы, но и перегружает печень.

Оливковое масло

Содержит витамин Е – главный антиок­сидант. Он защищает организм от воздействия свободных радикалов – веществ, образующихся под действием солнечного света, сигаретного дыма, загрязненного воздуха и радиации, – именно с этими вредными веществами и вынуждена бороться наша печень.

Чем еще полезно. Оливки помогают нейтрализовать любые токсичные для организма вещества. Поэтому, если планируется вечеринка, обязательно поставьте на стол салаты, заправленные оливковым маслом, или просто соленые оливки.

Такая еда защитит от утреннего недомогания после дружеских посиделок.

Источник: u-news.com.ua/

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