Названы продукты, способные заменить зубную щётку

Они убирают зубной налет.

Из старого рекламного ролика мы помним, что во время еды во рту нарушается кислотно-щелочной баланс, который может привести к развитию кариеса. Как ни странно, это правда: зубной налет, который и вызывает заболевания зубов и десен, действительно образуется в том числе и во время еды. Кроме того, небольшие частицы пищи, остающиеся между зубами, также способствую размножению опасных бактерий. Лучшая стратегия – сразу после еды тщательно прополоскать рот прохладной водой, а также прочистить пространство между зубами с помощью нити. Но если по каким-то причинам этот способ вам не подходит, вы можете добавить в свой обед или ужин некоторые продукты, которые помогают очистить зубы прямо во время еды, передает Хроника.инфо со ссылкой на Домашний Очаг.

Яблоки

Волокнистая консистенция этих фруктов действует, как зубная щетка, стирая зубной налет и удаляя остатки пищи. Кроме того, высокая кислотность яблок убивает опасные бактерии, которые не только вызывают болезни зубов и десен, но и способствуют неприятному запаху изо рта.

Морковка

Твердая морковь очищает зубы механически – просто за счет своей плотности, а также стимулирует активную выработку слюны, которая смывает вредный налет с зубов и десен. Кроме того, в моркови много витаминов группы В, которые помогают в профилактике гингевита.

Зелень

Салат из зелени также может очистить наши зубы: клетчатка, которой много в шпинате, капусте или салатных листьях, помогает нейтрализовать зубной налет, а кальций и витамины группы В помогут укрепить зубы и защитить десны.

Сыр

Сыр слишком мягкий, чтобы очистить зубы от налета, но зато его регулярное употребление помогает предотвратить повреждения зубов и даже развитие кариеса. Все дело в особенном белке казеине, который укрепляет зубную эмаль и нейтрализует действие опасной кислоты, которая и вызывает кариес.

Источник: Hronika.info

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