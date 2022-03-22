НБУ змінив валютні правила: скільки можуть зняти українці

НБУ змінив ліміт на зняття валюти з рахунків. Так, якщо до нововведення українці мали право зняти суму, яка еквівалентна 30 тис. грн, то за новими правилами – 100 тис. грн на день.

Про це йдеться на сайті Нацбанку. “Цей ліміт також поширюється на зняття валюти за кордоном із рахунків в іноземній валюті, відкритих в українських банках. Щоденний ліміт у 100 тис. грн на зняття коштів в Україні з рахунків у національній валюті залишається чинним. За кордоном зняття валюти з гривневих рахунків обмежено лімітом у 100 тис. грн на місяць”, – йдеться у повідомленні.

Відповідні уточнення покликані запобігти виведенню капіталу за кордон у значних обсягах. Нагадаємо, що Національний банк рекомендує використати безготівкові розрахунки.

Агентство Телевидения Новости