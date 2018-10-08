Не лезьте в чужие дела и ешьте шоколад: оригинальные советы долгожителей

В мире насчитывается свыше трехсот тысяч человек, отметивших столетие (по оценкам ООН). Эти люди родились еще до эпохи телефонов, телевизоров, электрического освещения и автомобилей, пережили две мировые войны, а сейчас осваивают компьютеры и интернет. Об этом говорится в материале МТРК «МИР».

Ученые единодушны – чтобы избежать ранней смерти, нужно очень тщательно следить за своим здоровьем. Но привычки некоторых долгожителей идут вразрез с рекомендациями диетологов и врачей, сообщает Daily Mail.

Старейшей из когда-либо живших на Земле людей признана француженка Жанна Кальман – она достигла возраста в 122 года.

Ее рекорд оспаривала Леандра Бекерра Лумбрерас из Мексики. Она утверждала, что появилась на свет в 1887 году, а в 2015-м ей исполнилось 127. Но, к сожалению, никаких документов, подтверждающих дату ее рождения, не сохранилось.

Жанну Кальман можно назвать очень нетипичным долгожителем не только из-за возраста. В ее рацион входило как полезное оливковое масло, так и куда менее полезный шоколад, также пожилая дама курила и не отказывала себе в вине.

Старейший мужчина США Ричард Овертон, родившийся в 1906 году, описал свою фирменную диету как «купите и съешьте, что вам хочется». Ветеран Второй мировой войны рассказывал, что начинает утро с крепкого кофе, выкуривает около 10 сигар в день, любит крепкий алкоголь, а по вечерам балует себя порцией мороженого.

Итальянка Эмма Морано, скончавшаяся в 2017 году в возрасте 117 лет, заявила – она прожила так долго лишь потому, что однажды выставила своего мужа за дверь и больше никогда не связывала себя узами брака.

Джералиэн Талли из Мичигана, США (1899-2015) назвала секретом своего долголетия ежедневное употребление свинины.

Ниже – несколько самых оригинальных рекомендаций от людей, достигших столетнего возраста:

«Ешьте шоколад, не женитесь и спите целыми днями» (Леандра Лумбрерас);

«Избегайте стресса и не волнуйтесь по поводу возраста» (Сара Кнаусс, 119 лет);

«Не лезьте в чужие дела и не ешьте фастфуд» (Бесси Купер, 116 лет);

«Никаких детей, никакого стресса, на завтрак – мед, яйца, банан и четыре глазированных пончика» (Бернис Мадиган, 115 лет);

«Поменьше сахара, будьте всегда при деле, оставайтесь позитивными и не относитесь к жизни слишком серьезно» (Мэри Тодиско, 103 года);

«Танцы» (Джон Грамбин, 100 лет);

«Бег» (Орвилл Гибсон, 100 лет);

«Ежедневная пинта темного пива» (Дорис Неттинг, 100 лет).

Очевидно, что общего секрета долголетия нет. Ученые до сих пор не могут сказать, почему одни люди доживают до 80 лет, а другие – до 110.

Согласно исследованиям, продолжительность жизни зависит на 25% от генов и на 75% – от окружающей среды и повседневных привычек самого человека.

«Наша наследственность и образ жизни влияют на долголетие, но роль каждого отдельного фактора является предметом дискуссий», – отметил геронтолог доктор Дэвид Демко.

Если одни пожилые люди уверяют, что не отказываются от вредных привычек, другие советуют вести здоровый образ жизни, есть больше овощей, фруктов и рыбы, проводить время с семьей, заниматься танцами или другой физической активностью.

Также стоит иметь в виду, что курящие долгожители – случаи все же единичные, а число людей, получивших из-за этой привычки серьезные заболевания, исчисляется десятками тысяч ежегодно, говорится в материале.

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Новости портала «Весь Харьков»