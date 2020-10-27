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Не успели в роддом: под Харьковом женщина родила в автомобиле скорой помощи

Не успели в роддом: под Харьковом женщина родила в автомобиле скорой помощи

Под Харьковом медикам скорой помощи пришлось принимать роды прямо в служебном автомобиле - 26 октября в 04:42 в автомобиле скорой помощи с помощью медиков на свет появился здоровый доношенный мальчик.

Об этом сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

По данным медиков, во время госпитализации у 30-летней беременной жительницы поселка Ольшаны начался II период родов. Автомобиль сразу же остановили, и врач начал оказывать роженице акушерскую помощь.

После предоставления акушерской помощи женщину вместе с новорожденным госпитализировали в лечебное учреждение.

Агентство Телевидения Новости

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