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Негативные мысли могут привести к болезни Альцгеймера в будущем – ученые

Негативные мысли могут привести к болезни Альцгеймера в будущем – ученые

Повторяющееся негативное мышление в более позднем возрасте связано с когнитивным снижением и накоплением двух вредных белков, ответственных за болезнь Альцгеймера.

К такому выводу пришли ученые из Университетского колледжа в Лондоне, передает CNN.

"Мы предполагаем, что повторяющееся негативное мышление может стать новым фактором риска развития деменции", – отметила ведущий автор исследования, доктор Натали Марчант, психиатр и старший научный сотрудник отдела психического здоровья колледжа.

Отрицательное мышление, такое как размышления о прошлом и беспокойство о будущем, исследовалось у более 350 человек старше 55 лет в течение двухлетнего периода.

Около трети участников также прошли ПЭТ-сканирование мозга (позитронно-эмиссионную томографию), чтобы измерить отложения тау и бета-амилоида, двух белков, вызывающих болезнь Альцгеймера, наиболее распространенный тип деменции.

Сканирование показало, что у людей, которые проводили больше времени, думая негативно, было больше этих белков, хуже память и большее снижение познавательной способности в течение четырехлетнего периода по сравнению с людьми, которые не были пессимистами.

Исследование также проверило уровни тревожности и депрессии и выявило большее снижение познавательной способности у депрессивных и тревожных людей.

"Вместе с другими исследованиями, которые связывают депрессию и тревогу с риском развития деменции, мы предполагаем, что хроническое негативное мышление в течение длительного периода времени может увеличить риск развития деменции", – сказала Марчант.

Отмечается, что это первое исследование, демонстрирующее биологическую связь между повторяющимся негативным мышлением и патологией болезни Альцгеймера.

Источник: med.obozrevatel.com/

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Темы: психика

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