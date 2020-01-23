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Нейрофизиолог рассказал, кому обязательно нужно спать днём

Нейрофизиолог рассказал, кому обязательно нужно спать днём

Эксперт объяснил, в каких случаях дневной отдых может принести пользу.

Ранее исследования показали, что дневной сон может закончиться инсультом. К такому выводу пришли учёные из Китая. Однако, российский эксперт, считает, что не всё так однозначно.

Владимир Долохов объяснил, что дневной сон полезен пойдёт только на пользу ослабленному болезнью или стрессовыми ситуациями организму, а также людям, которые недосыпали продолжительное время. Однако, и тут есть свои нюансы.

 Дневной сон у ослабленных людей может длиться несколько часов. Но тем людям, которые имеют нормальный ночной сон, я не рекомендую спать более 30 минут в день, – объяснил Владимир Долохов.

Примечательно, что учёный также опроверг распространённое мнение, что пользе 10-часового сна. По его мнению, такой сон не нужен и даже вреден организму. Полезная норма – 6-7 часов сна в сутки для взрослого человека. Недосыпа же нужно избегать, чтобы не заполучить серьёзные заболевания, которые в итоге могут привести к преждевременной смерти.
Источник:  Новости Ю

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Темы: сон

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