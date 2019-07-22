Nestle создала шоколад без добавленного сахара

Компания Nestle разработала шоколадный батончик, в который не будут добавлять рафинированный сахар.

Как передает Bloomberg, вместо него начнут использовать белую оболочку какао-бобов — сладковатую мякоть, содержащую фруктозу, будут превращать в порошок. Согласно изданию, раньше производители не использовали оболочку как подсластитель, просто избавляясь от нее.

Новый рецепт Nestle опробует в шоколадке KitKat с 70 % содержанием какао. Пока для эксперимента батончик будут продавать только в Японии. Позже без сахара начнут производить и другой шоколад, включая молочный и белый. Александр фон Майо, глава кондитерского бизнеса Nestle, заявил, что в других странах новую технологию планируют запустить уже в следующем году.

В одной порции обычного KitKat от Nestle содержится 12,3 грамма сахара. В новом батончике компания снизила его количество на 40 %.

Источник: vlasti.net

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