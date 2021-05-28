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Нет времени тренироваться: как сохранить здоровье при сидячем образе жизни

Нет времени тренироваться: как сохранить здоровье при сидячем образе жизни

ЧЕМ ЧРЕВАТ СИДЯЧИЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ? КАК ОН ВЛИЯЕТ НА ЖЕНСКОЕ ЗДОРОВЬЕ?

Все знают, что сидячий образ жизни вреден. Он играет одну из ключевых ролей в развитии ряда заболеваний. Конечно, большое значение имеет генетика, но вероятность негативного наследственного фактора усугубляется сидячим образом жизни. Мало двигаясь, мы не расходуем в полной мере те калории, которые потребляем с пищей (а люди, которые много сидят, часто и много едят). Врачи предупреждают о рисках бесплодия, варикоза, проблем с позвоночником. Женщины, которые много времени в течение суток проводят сидя, рискуют получить значительное ослабление иммунной системы и серьезные проблемы со здоровьем (в том числе женским).

КАК МОЖНО МИНИМИЗИРОВАТЬ ВРЕДНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ СИДЯЧЕГО ОБРАЗА ЖИЗНИ, ЕСЛИ НА ТРЕНИРОВКИ НЕТ ВРЕМЕНИ?

  • Простая утренняя зарядка положительно влияет на ситуацию — что тогда говорить о серьезных тренировках! Если времени на тренировки нет, используйте другие решения: замените стул на фитбол — мышцы-стабилизаторы скучать не будут!
  • Во время рабочего дня минимально разминайтесь и выполняйте легкие упражнения: вставайте и ходите, выполняйте несколько приседаний, когда появится пять свободных минут. И делайте такие перерывы как можно чаще: по возможности раз в два часа.
  • Поднимайтесь по лестнице вместо лифта. Если позволяют условия, добирайтесь на работу на самокате или велосипеде.

НА ЧТО СДЕЛАТЬ УПОР, ЕСЛИ ЧЕЛОВЕК ПОСТОЯННО СИДИТ ЗА КОМПЬЮТЕРОМ И МАЛО ДВИГАЕТСЯ?

Упор делайте на активные виды спорта, йогу и растяжку. Бег, утренние пробежки обеспечат заряд хорошего настроения на весь день — не ленитесь. Если вы не фанат активных тяжелых нагрузок и «железа» в зале, обратите внимание на упражнения с петлями TRX и стретчинг.

КАК СПРАВИТЬСЯ С МЫШЕЧНЫМИ БЛОКАМИ В ШЕЕ, ПЛЕЧАХ, ПОЯСНИЦЕ?

  • Следите за осанкой в течение всего дня. У меня была проблема: я горбилась, потому что стеснялась своего роста. Со временем эти мысли ушли, но привычка горбиться осталась. Я уделяла много времени хореографии и растяжке спины, а на заставку телефона поставила надпись «Выпрями спину».
  • Регулярно ходите на массаж: выделяйте немного времени, ведь это ваше здоровье.
  • Запомните это слово — расслабление! Во время работы мы немало нервничаем, а это провоцирует блоки и застои в шейном отделе. Запишитесь на растяжку — она улучшает осанку (а еще нормализует сон и улучшает настроение за счет выброса эндорфинов). Даже если после работы вам кажется, что вы дико устали, растяжка точно вернет вас к жизни. Она нормализует кровообращение во всем теле (в том числе в шейном и поясничном отделах). Особенное внимание уделяйте растяжке спины — это полезное упражнение для людей со сколиозом или защемлением.
    Источник:  Новости Ю

 

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Темы: работа

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