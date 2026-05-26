Neuralink готує перший мозковий імплант для відновлення зору

Neuralink планує провести першу імплантацію зорового нейроінтерфейсу Blindsight у другій половині 2026 року. Про це заявив Ілон Маск під час технологічного саміту в Тель-Авіві. Пристрій має передавати сигнали прямо в зорову кору мозку, обходячи пошкоджені очі або зоровий нерв. Технологія створюється для людей, які втратили зір або народилися сліпими.

За словами Маска, спочатку якість зображення буде низькою, але з часом її планують покращити. Також він повідомив, що понад 20 людей уже беруть участь у випробуваннях Neuralink. Нинішні імпланти компанії допомагають людям із паралічем керувати комп’ютером та курсором силою думки.

Blindsight уже отримала від FDA статус breakthrough device — «проривного пристрою». Це не означає повне схвалення технології, але дає можливість швидше працювати з регулятором. Подібний статус раніше надавали й іншим нейроінтерфейсам та медичним імплантам для лікування важких порушень.

Ринок візуальних протезів розвивається вже багато років, але поки без масового успіху. Наприклад, імплант Argus ШI від компанії Second Sight не став популярним. Експерти вважають, що головне питання для Blindsight — не дата першої операції, а те, наскільки якісним і стабільним буде зір після імплантації. Відповіді на це дадуть лише результати клінічних випробувань.

Джерело: itechua.com

