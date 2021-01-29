Невролог объяснил, чем отличаются обывательское и медицинское понятия «склероз»

Люди вспоминают о склерозе, когда забывают что-то в ежедневной суете. Но стоит ли задумываться о походе к врачу, начав забывать о чем-то важном? Об этом с корреспондентами побеседовал невролог Александр Будик.

Специалист отметил, что нужно разобраться с терминологией, прежде чем рассуждать о склерозе и забывчивости. Склероз в понимании обывателей — совсем не то же самое, что склероз в понимании профессионалов — пояснил Будик.

«Медики называют склерозом вполне определенный физиологический процесс, при котором органы заменяются плотной соединительной тканью. Среди обывателей считается, что склероз — это забывчивость и проблемы с вниманием. Это, конечно, неверно», — сказал врач.

«Если человек начинает замечать проблемы с памятью в возрасте тридцати-сорока лет, то это может быть итогом нарушения внимания. Такие проблемы развиваются на фоне эмоциональных переживаний, когда у человека растет тревожность или развивается депрессивное состояние. Проблемы в эмоциональной сфере отражаются в том числе и на внимании. Соответственно, улучшить память можно нормализацией эмоционального состояния. В отдельных случаях могут потребоваться препараты, которые помогают справиться с тревогой и депрессией», — сказал невролог.

Источник: Новости Ю

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