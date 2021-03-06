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Незначна застуда – не є протипоказанням для вакцинації проти COVID-19, – Віктор Ляшко

Незначна застуда – не є протипоказанням для вакцинації проти COVID-19, – Віктор Ляшко

Незначне підвищення температури чи застуда – не є протипоказанням для щеплення проти COVID-19. Вакцинуватися можна, але тільки після консультації з лікарем. Про це під час брифінгу розповів заступник міністра охорони здоров’я України, Головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

За словами Віктора Ляшка, головні протипоказання до вакцинації – це підвищена чутливість до діючої речовини, супутні захворювання, що супроводжуються значним підвищенням температури (лихоманкою), тромбоцитопенія та порушення згортання крові або ж ослаблений імунітет. Усі ці випадки потребують додаткового консультування із лікарем.

«Вакцинація – це шанс повернути нам нормальне життя. Як ми бачимо зараз, хвороба просто так не відступає. Протягом року пандемії нам вдалося тримати ситуацію під контролем завдяки медикам. Вони захищають нас. Ми ж найперше вакцинуємо та захищаємо їх», – наголосив Віктор Ляшко.

Станом на сьогодні в Україні вже 12 481 особа вакцинована проти COVID-19. За попередню добу щеплено 2913 осіб. Згідно зі стратегією Міністерства охорони здоров’я, кількість мобільних бригад та пунктів щеплення збільшують каскадним методом.

Віктор Ляшко нагадав, що міністр охорони здоров’я України Максим Степанов вніс зміни до Дорожньої карти вакцинації, якими дозволено використовувати можливі залишки вакцин для щеплення громадських діячів із метою популяризації імунізації проти коронавірусної хвороби.

«Це світовий досвід популяризації вакцинації. Коли відомі люди та суспільні лідери своїм прикладом демонструють, що вакцинуватись проти COVID-19 потрібно», – прокоментував заступник міністра.

Зокрема, публічно вакцинувалися очільник МОЗ Максим Степанов, Президент України Володимир Зеленський, сам головний санлікар Віктор Ляшко. Щеплення вже зробили голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко, голова Національної служби здоров’я України Андрій Віленський, деякі міські голови та голови обласних державних організацій.

Як відомо, 4 березня в прямому ефірі на телеканалі "1+1" 10 добровольців - лікарі та відомі громадські діячі - зважилися на вакцинацію, щоб захистити своє життя і життя людей, які оточують, від коронавірусу.

Нагадаємо, що в Україні триває перший етап вакцинації, під час якого насамперед вакцинуються медики та бійці ЗСУ.

Источник: moz.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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