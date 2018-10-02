Нобелевская премия 2018: ученые нашли новый метод борьбы с раком

В этом году Нобелевскую премию в области медицины получили ученые Джеймс Эллисон и Тасуку Хондзе.

ИССЛЕДОВАНИЯ. Американец Эллисон и японец Хондзе создали новый способ лечения рака, который обучает собственную иммунную систему человека атаковать раковую опухоль. Ученые исследовали белок, который выполняет функцию «тормоза» иммунной системы. Они пришли к выводу, что если освободить клетки иммунной системы от него, организм будет активнее бороться с раком.

ДОСТИЖЕНИЕ. Терапия, основанная на их открытии, может стать еще одной ключевой стратегией лечения онкозаболеваний вместе с хирургическим удалением опухоли, облучением и химиотерапией.

«Лауреаты этого года показали, как разные стратегии сдерживания подавления иммунной системы могут быть использованы в лечении рака. Их открытия – знаменательная веха в нашей борьбе против рака», – говорится в заявлении Шведской королевской академии наук.

СПРАВКА. Сумма премии в этом году достигает 9 миллионов шведских крон, что составляет 1,1 миллиона американских долларов.

Источник: http://etcetera.media

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