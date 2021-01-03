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Норма по заболеваемости коронавирусом в Украине превышена в семь раз - Минздрав

Норма по заболеваемости коронавирусом в Украине превышена в семь раз - Минздрав

В Украине показатель заболеваемости коронавирусом COVID-19 составляет 287,9 на 100 тысяч населения. Это более чем в семь раз выше нормы, которая составляет 40 случаев заболевания, сообщает Минздрав в воскресенье, 3 января.

Самая сложная ситуация наблюдается в Николаевской (495,5), Запорожской (464,3) областях и в Киеве (423,9). Самая лучшая ситуация – в Кировоградской (84,1), Закарпатской (110,7) и Ивано-Франковской (120,8) областях.

Продолжает сокращаться и заполненность больничных коек для больных коронавирусом. По состоянию на 2 января в стране заняты 33,3% коек.

В Николаевской области заняты больше всего коек – 49%.

В Киеве заполнены 39% мест. Всего в стране заполнено больными с «ковидом» уже 65 948 коек.

При этом две недели назад в Украине показатель заболеваемости коронавирусом составлял 378,9 на 100 тысяч населения. Это более чем в девять раз выше нормы, которая составляет 40 случаев заболевания.

Ранее Национальная академия наук Украины прогнозировала, что в Украине заболеваемость коронавирусом спадет до конца декабря.

Напомним, за последние 24 часа в Украине выявили 4 576 новых случаев СOVID-19. Выздоровели 6 250 человек, а скончались – 123 пациента.

 

Агентство Телевидения Новости

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