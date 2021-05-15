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Новая партия Pfizer пойдет на вакцинацию педагогов

Новая партия Pfizer пойдет на вакцинацию педагогов

Поставки вакцины Pfizer в Украине ожидаются на следующей неделе. В конце мая препарат развезут в регионы, где будут вакцинировать педагогов. Об этом заявил главный санврач страны Виктор Ляшко во время разговора с журналистами 15 мая.

Он сообщил, что поставки 473 850 доз Pfizer ожидаются в рамках глобальной инициативы COVAX.

"Они будут проходить на следующей неделе, начиная со вторрка, но не одной поставкой, а в течение 3-4 дней. Растворитель к этой партии придет в последней поставке. С понедельника 24 мая их начнут разврозить в регионы и вацинировать ими", - сказал главный санврач.

По словам Ляшко, большая часть этих вакцин пойдет для вакцинации педагогов первой и второй дозой - работников детсадов, школ, вузов. Минздрав хочет провакцинировать педагогов до начала учебного года.

Еще 95 тысяч доз из этих поставок пойдут для иммунизации людей с I и II этапов вакцинации.

Агентство Телевидения Новости

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