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Новая волна COVID-19 в Великобритании: локдаун усиливают

Новая волна COVID-19 в Великобритании: локдаун усиливают

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в понедельник распорядился усилить меры общенациональной изоляции в Великобритании, чтобы сдержать всплеск случаев заболевания COVID-19.

Об этом сообщает Reuters.

По оценкам экспертов, стремительный рост числа заражений в стране может привести к коллапсу системы здравоохранения ранее, чем программа вакцинации достигнет необходимых масштабов.

Джонсон сказал, что новый, более заразный вариант коронавируса, впервые обнаруженный в Соединенном Королевстве, и который теперь присутствует во многих других странах, распространяется с большой скоростью, и необходимы немедленные действия, чтобы замедлить его распространение.

"Пока я говорю с вами сегодня вечером, наши больницы находятся под сильнейшим давлением COVID-19, чем когда-либо с начала пандемии ... Мы должны ввести национальную изоляцию, которая будет достаточно жесткой для того, чтобы сдержать этот штамм. Это означает, что правительство вновь требует от вас оставаться дома", - сказал Джонсон в телеобращении к стране.

Согласно новому плану, большинство магазинов и гостиниц не возобновят работу, начальные и средние школы закроются со вторника для всех учеников, кроме отдельных категорий, в том числе тех, чьи родители являются работниками ключевых отраслей экономики.

По словам Джонсона, если процесс вакцинации пойдет по плану и количество смертей будет соответствовать ожидаемым мерам, то до середины февраля можно будет начать выход из режима изоляции.

Несмотря на начало вакцинации, количество смертей от COVID в Великобритании продолжает расти. С начала пандемии в течение 28 дней после положительного теста на COVID-19 в Соединенном Королевстве умерли уже более 75 тысяч человек. В понедельник в СК были зарегистрированы рекордные 58784 новых заражения коронавирусом.

 

Агентство Телевидения Новости

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