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Новые кислородные трассы в харьковских больницах “Укрзалізниці” могут не пригодиться больным COVID

Новые кислородные трассы в харьковских больницах “Укрзалізниці” могут не пригодиться больным COVID

Национальная служба здоровья Украины не продлила с ведомственными больницами железной дороги контракт, по которому они лечат пациентов с коронавирусом.

Эту информацию подтвердил заместитель председателя ХОГА Михаил Черняк.

“Мы этот вопрос отрабатываем, я вчера был на совещании в профильном министерстве. Мы проговаривали этот вопрос. И руководитель области занимается непосредственно этим вопросом. Что касается больниц “Укрзалізниці”. Вы знаете, что мы уделяли им внимание, усиливаем, предоставляем возможность усилить нашу госпитальную базу. Но там есть проблемные вопросы, связанные с тем, что сами больницы непосредственно не имеют статуса юридического лица. Напрямую сама больница не законтрактована с НСЗУ, законтрактована “Укрзалізниця” – через свою медицинскую службу. И там, где есть несоответствие требованиям НСЗУ (а это больницы не харьковские), возникли вопросы”, – объяснил Черняк.

По его словам, харьковские больницы “Укрзалізниці” соответствуют требованиям НСЗУ “фактически на 100%”, и в итоге их законтрактуют.

Напомним, всего 10 дней назад в железнодорожной больнице №1 завершили монтаж новой кислородной трассы и создали 100 дополнительных точек со стационарной подачей кислорода.

Источник: objectiv.tv

Автор: Виктория Яковенко

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