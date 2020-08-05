Новый антирекорд: за сутки коронавирус выявили у 1271 украинца
По состоянию на утро среды, 5 августа, в Украине COVID-19 заболели 75 490 человек, 1788 - умерли. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины в своей ежедневной сводке.
За сутки коронавирус выявили у 1271 человека, 24 человека умерли, 914 пациентов выздоровели. Отмечается, что всего в Украине проведено 1 098 665 тестирований методом ПЦР, из них за сутки - 17 519.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область - 2880 случаев;
Волынская область - 4064 случая;
Днепропетровская область - 1474 случая;
Донецкая область - 926 случаев;
Житомирская область - 2009 случаев;
Закарпатская область - 5462 случая;
Запорожская область - 871 случай;
Ивано-Франковская область - 5168 случаев;
Кировоградская область - 711 случаев;
г. Киев - 8812 случаев;
Киевская область - 3942 случая;
Львовская область - 10 223 случая;
Луганская область - 135 случаев;
Николаевская область - 658 случаев;
Одесская область - 3638 случаев;
Полтавская область - 472 случая;
Ровенская область - 6442 случаев;
Сумская область - 570 случаев;
Тернопольская область - 3149 случаев;
Харьковская область - 4239 случаев;
Херсонская область - 236 случаев;
Хмельницкая область - 1232 случая;
Черновицкая область - 6298 случаев;
Черкасская область - 959 случаев;
Черниговская область - 920 случаев.