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Новый антирекорд: за сутки коронавирус выявили у 1271 украинца

Новый антирекорд: за сутки коронавирус выявили у 1271 украинца

По состоянию на утро среды, 5 августа, в Украине COVID-19 заболели 75 490 человек, 1788 - умерли. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины в своей ежедневной сводке. 

За сутки коронавирус выявили у 1271 человека, 24 человека умерли, 914 пациентов выздоровели. Отмечается, что всего в Украине проведено 1 098 665 тестирований методом ПЦР, из них за сутки - 17 519.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 2880 случаев;

Волынская область - 4064 случая;

Днепропетровская область - 1474 случая;

Донецкая область - 926 случаев;

Житомирская область - 2009 случаев;

Закарпатская область - 5462 случая;

Запорожская область - 871 случай;

Ивано-Франковская область - 5168 случаев;

Кировоградская область - 711 случаев;

г. Киев - 8812 случаев;

Киевская область - 3942 случая;

Львовская область - 10 223 случая;

Луганская область - 135 случаев;

Николаевская область - 658 случаев;

Одесская область - 3638 случаев;

Полтавская область - 472 случая;

Ровенская область - 6442 случаев;

Сумская область - 570 случаев;

Тернопольская область - 3149 случаев;

Харьковская область - 4239 случаев;

Херсонская область - 236 случаев;

Хмельницкая область - 1232 случая;

Черновицкая область - 6298 случаев;

Черкасская область - 959 случаев;

Черниговская область - 920 случаев.

 

Агентство Телевидения Новости

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