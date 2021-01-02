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Новый штамм коронавируса уже есть в 33 странах

Новый штамм коронавируса уже есть в 33 странах

Новый штамм коронавируса SARS-CoV-2, впервые зафиксированный в Великобритании, уже выявили в 33 странах. С распространением этого штамма, который считают более заразным, связывают резкий рост числа случаев COVID-19 в Британии, сообщает Радио Свобода.

Служба здравоохранения заявила, что готовится к росту числа больных COVID-19, также многие другие страны ожидают вспышки заболевания после праздников.

Ученые считают, что новый штамм коронавируса, несмотря на то, что он более заразен, не приводит к большему количеству смертей. Его также считают устойчивым к существующим вакцинам.

Распространение его в 33 странах вызвало беспокойство, что новый штамм может стать доминирующим во многих регионах в ближайшие месяцы.

Агентство Телевидения Новости

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