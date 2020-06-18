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Нужна ли маска в жару: иммунолог дала ответ

Нужна ли маска в жару: иммунолог дала ответ

Маску нужно обязательно носить даже в жару, несмотря на неудобство, однако есть исключения из этого правила.

По мнению врача-иммунолога Андрея Волянского, которое он высказал изданию KHARKIV Today, надевать маску необходимо во всех местах, где есть большое скопление людей. Особенно это касается лифтов, транспорта, супермаркетов, офисов и предприятий во время совещаний.

А вот на природе и на пляже острой необходимости защищать лицо тканью нет. Правда, это касается не всех людей.

«Но группы риска, такие как пожилые люди или люди с хроническими заболеваниями, должны надевать маску во время общения с другими, где бы они ни были, пусть даже в парке. Невозможно знать, говоришь ты со здоровым или зараженным человеком», – рассказал иммунолог.

Чтобы минимизировать дискомфорт во время жары, он посоветовал меньше находиться на открытом солнце и пить больше жидкости.

«Если вы чувствуете, что вам трудно дышать, снимите маску, сядьте в тени и выпейте воды. Если почувствовали головокружение или учащенное сердцебиение, нужно снять маску, уйти с жаркого места и обратиться за медицинской помощью», – порекомендовал Волянский.

Также он прокомментировал проблему с ношением масок детьми.

«Были сообщения, что маски у маленьких детей могут быстро вызвать кислородную недостаточность. Так что я бы рекомендовал надевать им маски только в исключительных случаях – если ребенок часто болеющий, если у него есть заболевания легких или, не дай бог, онкология. Но родители таких детей обычно прекрасно знают обо всех мерах предосторожности (и не во время пандемии) и придерживаются их», – подытожил врач.
Источник:  Новости Ю

 

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Темы: карантин

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