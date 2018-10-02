Нужно ли разрешать ребёнку играть в компьютерные игры (и сколько часов в день)

Споры из-за компьютера случаются в каждой семье, где есть дети. Иногда родители перегибают палку, а бывает, что ребёнок и впрямь ничем другим не занимается. Психолог Елена Савчук рассказывает, как убедить родителей, что в играх на экране нет ничего страшного.

Вопрос. «Ситуация довольно смешная и непримечательная. Мне не разрешают играть на компьютере. Как мне добиться разрешения от родителей? Учусь на пятёрки, хожу в секцию по плаванию, зрение 100%, есть сколиоз из-за быстрого роста и астма, запрет преследует меня с первого класса, как его решить — не знаю».

Ответ. Как правило, за запретами родителей стоит что-то важное: это может быть, например, страх, что игра испортит характер или зрение, сформирует зависимость или негативно повлияет на успеваемость. Для того, чтобы переубедить родителей, важно понять, почему они запрещают играть.

После того, как причина найдена, можно попробовать успокоить взрослых. Например, подробно рассказать, что за игра, что в ней хорошего или интересного для вас, сколько вы собираетесь в неё играть и когда (например, 30 минут после того, как все уроки сделаны), чтобы совсем никакой неопределённости не осталось. Родители будут понимать, что, где и когда.

Можно предложить поиграть разок вместе с кем-то из родителей. Даже если они не согласятся, думаю, такое предложение будет оценено как знак доверия и признания важности их мнения. Предложите родителям подумать о том, на каких условиях они могли бы разрешить играть, не требуйте ответа немедленно, дайте им время.

После того, как вы пришли к какому-то решению, важно чётко придерживаться договорённостей (играть действительно 30 минут, а не 55; после выполнения домашних заданий, а не вместо и так далее). Тогда родители не будут жалеть о своём решении.

Источник: mel.fm

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