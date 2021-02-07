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Нужно ли вакцинироваться, если вы уже переболели

Нужно ли вакцинироваться, если вы уже переболели

Ссылаясь на опыт стран, которые уже начали вакцинировать своих граждан антиковидными препаратами, Украина будет прививать всех – и здоровых, и перенесших Covid-19. Предварительные тесты на антитела, которые свидетельствуют о перенесенной болезни, необязательны.

По информации главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, часть стран уже вакцинировала многих граждан: например, в Израиле привита треть населения.

– Мы встречались с представителями Израиля и у них также спрашивали, вакцинируют ли они людей, которые переболели, есть ли побочные реакции. Как выяснилось, они вакцинируют всех. И тех, кто переболел, тоже, – говорит главный санитарный врач.

По словам Виктора Ляшко, Всемирная организация здравоохранения также рекомендует вакцинировать от Covid-19 всех, независимо от истории с коронавирусом. Есть только одна рекомендация: кто переболел, могут отсрочить получение прививки на три-шесть месяцев в случае, если имеется дефицит вакцин и нужно выбирать, кого прививать первым: не болевшего или уже перенесшего Covid-19.

Главный санврач говорит, что переболевшие могут подождать до полугода, потому что имеют естественную защиту от повторного заражения.

Государственная вакцинация против коронавируса в Украине будет бесплатной, напомнил чиновник. Когда дозы появятся в аптеках и клиниках, можно будет привиться платно. Когда это произойдет, неизвестно.

Источник: vecherniy.kharkov.ua

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