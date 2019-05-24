Нужны ли ортопедические стельки при плоскостопии

Ортопедические стельки – это важная составляющая, которая должна быть в наличии у каждого человека, заботящегося о собственном здоровье. Многие ошибочно недооценивают важность ортопедических стелек, однако их роль в нормальном функционировании опорно-двигательной системы чрезвычайно важна. Они обладают рядом преимуществ, которые необходимы не только пациентам с заболеваниями нижних конечностей, но и здоровым людям в профилактических целях. Приобрести стельки ортопедические в Харькове можно в сети магазинов Медтехника Ортосалон. Широкий ассортимент стелек по доступным и привлекательным ценам вас никогда не разочарует.

Показания к использованию ортопедических стелек

Многие ошибочно полагают, что, если у них нет проблем с ногами – ортопедические стельки им не нужны. Однако, это совсем не так. Доказано, что ортопедические вкладыши снижают ударную нагрузку на стопы, и равномерно распределяют её на суставы. Благодаря ортопедическим стелькам налаживается кровообращение, а также стабилизируется и поддерживается правильная анатомическая форма стопы.

Использование ортопедических стелек особенно актуально в период беременности у женщин, а также людям с повышенной массой тела, так как лишний вес образует дополнительную нагрузку на суставы. В целом, можно выделить отдельную группу пациентов, которым врачи настоятельно рекомендуют использовать ортопедические стельки каждый день. К заболеваниям, лечение которых подразумевает использование вкладышей, относятся:

- Продольное плоскостопие;

- Поперечное плоскостопие;

- Вальгусная деформация стоп;

- Варусная деформация стоп;

- Подагра;

- Пяточные шпоры;

- Диабетическая стопа.

Также группу риска заболевания нижних конечностей включают:

- Беременные женщины;

- Пожилые люди;

- Дети в период активного роста;

- Спортсмены;

- Пациенты с лишним весом и ожирением;

- Люди, чья работа связана с длительным пребыванием в одном положении (сидя или стоя).

Ортопедические стельки для детей. Особенности

В период активного роста детского организма опорно-двигательный аппарат ребёнка начинает быстро развиваться, а мышцы не всегда успевают адаптироваться к активному делению клеток. Таким образом, у малышей часто возникает плоскостопие. Заботливые родители всегда должны тщательно отслеживать этот момент, чтобы не дать болезни прогрессировать. Самым лучшим способом предотвращения плоскостопия является его профилактика, поэтому ортопедические стельки станут эффективным методом против данной проблемы. Если у ребёнка уже началось плоскостопие – обязательно необходимо обратиться за консультацией к врачу. Опытный специалист поставит достоверный диагноз и назначит необходимую модель ортопедических стелек.

Преимущества стелек

Физиотерапевты и ортопеды назначают ортопедические вкладыши практически всем пациентам, поскольку данный продукт практически не обладает противопоказаниями. Исключение могут составить лишь местные дерматологические поражения или онкология. В целом же ортопедические стельки – это отличный профилактический метод против целого спектра заболеваний.

Ортопедические стельки обладают следующими преимуществами:

- Оказывают поддержку стоп, фиксируя их в правильном положении;

- Улучшают пяточную амортизацию (гасят удары стоп);

- Снимают болевой синдром, усталость и отёчность ног;

- Равномерно распределяют нагрузку на суставы.

Ортопедические стельки – это, безоговорочно, лучший метод лечения и профилактики не только плоскостопия, но и множества других заболеваний, к тому же, они не имеют возрастных ограничений. Ортопедический салон в Харькове предлагает вам купить ортопедические стельки по самым выгодным ценам в городе. Наш широкий ассортимент, качественный сервис и благоприятная ценовая политика никогда вас не разочарует.

Новости портала «Весь Харьков»