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Нутрициолог рассказала, какие продукты помогут убрать жир на животе после 40 лет

Нутрициолог рассказала, какие продукты помогут убрать жир на животе после 40 лет

Убрать жир на животе в определенном возрасте становится серьезной проблемой, но употребление продуктов, которые улучшают обменные процессы и нормализуют гормональный фон, поможет ее решить. Об этом рассказала спортивный нутрициолог, специалист по коррекции веса Екатерина Медушкина.

Многие женщины после 40 лет замечают, что на животе начинает интенсивнее скапливаться жир, убрать который становится гораздо труднее, чем раньше. По словам Медушкиной, одним из главных условий похудения в этой части тела после 40 лет является сбалансированное соотношение гормонов. Особенно двух — эстрогена и прогестерона.

Эксперт констатирует: нормализовать их баланс поможет употребление богатых жирами продуктов.

«Норма потребления жиров для женщин после 40 лет составляет от 60 до 200 граммов в сутки. Причем половина этого количества — жиры животного происхождения», — рассказала Медушкина.

Тем, кто хочет убрать отложения на животе, нутрициолог рекомендует употреблять — в рамках указанного количества — сливочное масло, жирные молочные продукты (сыры, творог), яйца. Мясо с прослойкой жира и сало также должны присутствовать в рационе, хотя не более двух раз в неделю.

Другой важный компонент — это фитоэстрогены, растительные вещества, являющиеся аналогами женских эстрогенов. Их потребление также защищает от гормонального дисбаланса, заставляющего организм усиленно копить жир. Лучшие источники: семена льна, бобовые, соя, водоросли, некоторые овощи (чеснок, тыква, спаржа, капуста, шпинат), фрукты (сливы, груши). Обязательно включайте эти продукты в рацион!

Кроме того, нутрициолог отмечает важность омега-3 жирных кислот. Их норма после 40 лет — 1,1 миллиграмма в сутки. Обеспечивают необходимыми кислотами жирная рыба, нерафинированные растительные масла, орехи, семечки, авокадо.

Еще один борец с жиром на животе — это клетчатка. Она улучшает моторику кишечника и дает длительное насыщение, что важно в процессе похудения. Медушкина посоветовала получать клетчатку из злаковых цельнозерновых каш, овощей, листовой зелени, твердых фрукты с низким гликемическим индексом.

«Одновременно необходимо сократить потребление обработанных продуктов, дешевых кондитерских изделий,фастфуда, сладких напитков, белого хлеба и выпечки из муки высшего сорта, белого риса, картошки, кукурузы. Эти продукты, содержат много калорий, но недостаточно минеральных веществ и витаминов, к тому же отличаются высоким гликемическим индексом, — значит, способствуют набору лишнего веса», — резюмировала специалист.
Источник:  Новости Ю

 

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Темы: похудение

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