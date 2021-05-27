"Объект №1": в ХОГА рассказали, как идет строительство областного онкоцентра в Харькове

Станислав Бородин почти год борется с тяжелым заболеванием. Уже перенес две операции, последняя длилась 12 часов. Сейчас он находится на реабилитации в Харьковском областном онкологическом центре

СТАНИСЛАВ БОРОДИН, пациент Харьковского областного центра онкологии

Определили у меня онкологию, в январе сделали одну операцию, удалили часть печени и сигмовидной кишки, сейчас провели курсы химиотерапии и провели повторную операцию, печень была практически вся поражена, то есть у меня там, ну, они выращивают здоровую печень, удалив ту, которая покрыта полностью метастазами

Несмотря на тяжелый диагноз, врачи положительно оценивают шансы Станислава на выздоровление.

Из окна палаты он смотрит на строительство нового онкоцентра и надеется, что увидит новые корпуса уже скоро:

СТАНИСЛАВ БОРОДИН, пациент Харьковского областного центра онкологии

Все, конечно, нужно строить, не торговые центры, а все-таки сделать областной огромный, качественный медицинский центр с полным спектром услуг, чтобы не гоняли тебя по корпусам, он однозначно обязан быть еще очень давно

Генеральный директор областного центра онкологии Денис Скорый рассказывает, что за год через стационар таких пациентов, как Станислав Бородин, проходит около 20 тысяч. Еще 80 тысячам врачи онкоцентра помогают амбулаторно. Ведь сюда из соседних регионов приезжают, чтобы пролечиться или установить диагноз. Команда харьковских онкологов известна и за пределами Украины, поэтому перейти работать в новое здание - задача номер 1:

ДЕНИС СКОРЫЙ, генеральный директор Областного центра онкологии

Мы точно знаем: онкологическому центру быть, он будет, но очень важный момент - чтобы он был построен в самое ближайшее время, поскольку это не просто наша прихоть и наше желание, есть пациенты и они в нем нуждаются уже сегодня, и есть еще важный момент- это команда, команда врачей, которые хотят развиваться, им нужна динамика, их сложно удерживать

Согласно генеральному плану онкологический центр будут строить в четыре этапа. В первую очередь нужно построить лечебно-диагностический корпус, чтобы врачи смогли переехать в новое здание.

Сейчас на площадке работают полсотни рабочих, монтируют колонны для каркаса, все идет по графику, людей и техники достаточно:

СЕРГЕЙ ЖУКОВ, директор Департамента капитального строительства ХОГА

Бачимо монтаж залізобетонного каркасу лікувально-діагностичного корпусу, терміни згідно графіків з підрядною організацією - це кінець серпня. Складається лікувально-діагностичній корпус з 3 секцій, секція «А», секція Б, та секція В. Зараз відбувається монтаж колон на всіх секціях

Финансирование идет из трех источников, говорят в областной администрации, львиная доля - это субвенция государства. В 2021 году на онкоцентр выделили 190 000 000, общий бюджет проекта более двух миллиардов гривен:

МИХАИЛ ХАРНАМ, заместитель председателя ХОГА

Считаю, что этот объект для области - номер1. Он идет под патронатом Президента - «Большая стройка», поэтому максимальное внимание и со стороны обладминистрации, и со стороны меня лично, департамента, максимально уделяем внимание, времени - для того, чтобы было сдано в срок и выполнено качественно

После того, как построят первые два корпуса, планируется, что на месте старых зданий построят центр лучевой терапии и дополнительные два крыла лечебно-диагностического корпуса. Четвертая очередь предполагает реконструкцию парка, строительство газовой котельной и других сооружений.

Агентство Телевидения Новости