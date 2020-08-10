Обеспечение всех людей вакциной от коронавируса обойдется в $100 миллиардов

Обеспечение всех людей на Земле доступом к вакцине от коронавируса, которая сейчас еще разрабатывается, потребует инвестиций на сумму более 100 млрд долл. США. Об этом на брифинге в Женеве заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус.

"Только для этой вакцины (от COVID-19 - ред.) будет необходимо более 100 млрд долл. США, чтобы все люди имели к ней доступ", - сказал он.

Гебреисус также добавил, что такая сумма может показаться большой. Однако, по его словам, ныне страны Большой двадцатки уже выделили более 10 триллионов долларов финпомощи для борьбы с последствиями коронавируса.

Ранее глава ВОЗ назвал коронавирус самой большой медицинской угрозой в истории Организации.

Агентство Телевидения Новости