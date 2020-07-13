Обезвоженная кожа: как ее распознать и как за ней ухаживать

Обезвоженная кожа — распространенная проблема, с которой сталкивается практически каждая женщина. Обезвоженность — специфическое состояние кожи любого типа, вызванное недостатком влаги, так что обезвоженной может быть и сухая, и жирная проблемная кожа.

Причин обезвоженности несколько :

дегидрация организма — недостаточное употребление жидкости

неверно подобранные косметические средства

курение или алкоголь

воздействие сухого воздуха и УФ-лучей

возрастные изменения и снижение синтеза гиалуроновой кислоты

неправильное питание

Обезвоженность можно вычислить самостоятельно: ориентируйтесь на ощущения и внешний вид кожи. Существует несколько простых признаков обезвоженности:

Ощущение стянутости после контакта с водой : после умывания вы хотите поскорее нанести крем, чтобы снять дискомфорт

: после умывания вы хотите поскорее нанести крем, чтобы снять дискомфорт Шершавая поверхность : если не принять меры, на лице может появиться шелушение, характеризующее крайнюю степень обезвоживания.

: если не принять меры, на лице может появиться шелушение, характеризующее крайнюю степень обезвоживания. Линии обезвоженности: это мелкие морщинки, которые появляются как на участках с активной мимикой, так и по всему лицу. Исчезают сразу после нанесения крема.

Обезвоженную кожу иногда называют сухой, хотя это разные понятия. Разница в том, что обезвоженная кожа нуждается во влаге, а сухая — в себуме и питательных веществах. Сухая кожа — это генетически заложенный признак. Она в первую очередь испытывает недостаток в питательных веществах, и проблема кроется на уровне всех слоев эпидермиса, включая глубокие слои и дерму. Обезвоженность же является временным состоянием кожи любого типа: жирной, нормальной, сухой. Это проблема на уровне рогового слоя эпидермиса: кожа испытывает только дефицит влаги. Сухую кожу нужно питать и увлажнять, а обезвоженную — только увлажнять и иногда подпитывать.

Запреты в уходе за обезвоженной кожей

При уходе за обезвоженной кожей следует исключить:

мыло

спиртовые тоники

жесткие скрабы

глиняные маски

средства с высоким содержанием кислот

баню

умывание холодной и/или горячей водой

Мифы и правда об обезвоженной коже

Обезвоженная кожа — возрастной признак

Обезвоженной кожа лица может стать и в 20, и в 30, и в 40 лет. Причина — отнюдь не в возрастных изменениях, а скорее в агрессивном воздействии внешних факторов (солнца, ветра, мороза, неправильного ухода и так далее).

Жирная кожа не нуждается в увлажнении

Это одно из самых опасных заблуждений. Как правило, в погоне за чистотой кожи ежедневный уход сводится к обезжириванию и дезинфекции. Активное использование спиртовых лосьонов, очищающих масок и агрессивных пилингов приводит к нарушению естественного рН кожи. Как результат — жирная кожа становится обезвоженной из-за слабого местного иммунитета и еще больше страдает от локальных высыпаний, шелушения и гиперчувствительности. Проблемная кожа начинает активно впитывать себум, который выделяет в избытке. Из-за этого она становится пористой, стянутой и воспаленной. Проблемную обезвоженную кожу лучше питать и увлажнять легкими по текстуре, не содержащими большого количества масел и комедогенных ингредиентов кремами. А также используйте пару раз в неделю увлажняющие маски на основе гиалуроновой кислоты.

Сухая кожа не нуждается в глубоком очищении

Полноценный уход за обезвоженной кожей лица должен начинаться с очищения. Просто сухая кожа нуждается в более мягких формулах средств, без абразивных частиц и выраженного абсорбирующего действия.

Какие средства и ингредиенты нужны обезвоженной коже

Сыворотки и концентраты помогут быстро восстановить уровень увлажнения. Применяйте их дважды в день сразу после очищения перед нанесением крема (но не вместо него).

Увлажняющие маски применяйте ежедневно в течение двух недель, пока кожа не восстановится. Затем переходите на режим 1-2 раза в неделю.

Увлажняющие кремы выбирайте по типу кожи и наносите дважды в день, чтобы насытить кожу влагой и удержать ее в течение суток.

В составе формул дневных и ночных увлажняющих средств ищите специальные ингредиенты:

Притягивающие и удерживающие воду: гиалуроновая кислота, глицерин, растительные экстракты.

Запечатывающие влагу путем образования тонкой воздухопроницаемой пленки: масла, сквалан, витамин E.

Витамины в составе кремов оказывают тонизирующее действие, а SPF защищает от вредного воздействия ультрафиолета.

Как правильно очищать обезвоженную кожу

Использование даже самых эффективных кремов не даст никакого результата, если кожу неправильно очистить. Это первый и, пожалуй, самый важный этап в уходе за обезвоженной кожей. Очищающие средства должны быть с нейтральным рН, не содержать щелочи и агрессивных поверхностно-активных компонентов (ПАВ). Если кожа сильно обезвожена, перейдите на умывание без воды: используйте молочко и тоник без спирта.

Источник: Новости Ю

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