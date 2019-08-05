Обнаружен способ, как замедлить развитие болезни Альцгеймера

Болезнь Альцгеймера не имеет на данный момент доказанных способов лечения. Накладывающая самую большую экономическую нагрузку на развитые страны, эта болезнь имеет множество способов облегчения симптомов. Еще один, удивительно простой был открыт в США.

Медики Массачусетской больницы общего профиля провели эксперимент по замедлению развития болезни Альцгеймера через принудительное увеличение физической активности. В исследовании приняли участие 182 пожилых человека, с разной степенью развития заболевания.

Пациентам были предоставили шагомеры и попросили проходить за день как можно больше. Результаты оказались крайне положительными. Даже при небольшом увеличении ежедневной физической активности у всех добровольцев было зафиксировано серьезное замедление разрушения мозговой ткани и облегчение симптомов болезни.

Источник: vlasti.net

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