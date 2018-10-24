Обов’язкове страхування: як і за що пропонують платити українцям

На початку жовтня до Верховної Ради України було подано проект закону №9163 “Про фінансування охорони здоров’я та загальнообов’язкове страхування”. Поки законопроект знаходиться на розгляді, OBOZREVATEL розібрався, як фінансуватиметься система охорони здоров’я і які медичні послуги для українців будуть покриватися державним бюджетом.

Звідки гроші на “безкоштовні” медичні послуги?

За задумом ініціаторів проекту, нова бюджетно-страхова модель зможе забезпечити медичною допомогою все населення країни за національними медико-економічним стандартам.

Очікується, що нова модель значно скоротить особисті витрати українців на медичні послуги. За даними за 2017 року система охорони здоров’я на 60% фінансувалася з гаманців пацієнтів, і лише 40% витрат покривав державний бюджет.

Не менш важливо, що законопроект дозволить відновити паліативний, хоспісної та реабілітаційний сектори медицини, які сьогодні мало представлені на території країни.

Охорона здоров’я отримає багатоканальне фінансування. Кошти будуть відраховуватися з: державного бюджету та фондів загальнообов’язкового страхування (близько 30%), позабюджетних фінансів загальнообов’язкових страхових внесків (50-60%), місцевих бюджетів (близько 10%) і особистих грошей пацієнтів, які також можуть бути представлені у вигляді добровільного медичного страхування, благодійних фондів та міжнародної допомоги (близько 15%).

Оскільки застрахованими повинні бути всі, в законопроекті розписали, хто повинен сплачувати страхові внески.

За працюючих громадян щорічний або щомісячні внески повинен виплачувати роботодавець. Фізична особа-підприємець, буде робити внески самостійно, це правило також стосується людей, які займаються незалежною професійною діяльністю.

Загальнообов’язкове страхування непрацюючих громадян покривається з бюджету органів місцевого самоврядування. Ви знаєте, що гроші ходять за пацієнтом, а тому фінансування з бюджету буде розраховуватися на кількість населення, а не наданих медичних послуг.

Які послуги можна буде отримати безкоштовно, а за що потрібно платити?

З бюджету країни буде фінансуватися базова програма медичного забезпечення. У неї входять: екстрена медична допомога, програми СНІД-туберкульоз державного і місцевого рівня, паліативна допомога, лікування невідкладних і інших станів, що загрожують життю пацієнта, а також допомога у зв’язку з вагітністю та пологами, медична допомога дітям до 16 років.

Загальнообов’язкове медичне страхування покриє витрати українців на лікування, діагностику, профілактику, реабілітацію, а також медикаменти в разі хвороби або травми, обумовлених в межах договору програми.

Крім того, за ці кошти буде фінансуватися вторинна і третинна медична допомога і, частково, первинна. Правда, пацієнт повинен отримати направлення від терапевта, щоб діагностика або візит до лікаря вторинної медицини фінансувалися Національною службою здоров’я.

З власної кишені доведеться платити за надання окремих видів медичних послуг додаткового попиту.

Скільки буде коштувати медична страховка?

Законопроект передбачає створення Резервного Фонду загальнообов’язкового медичного страхування. Всі кошти, отримані від страхових внесків, будуть збиратися на спеціальних рахунках Національного банку України. Цільове призначення коштів і всі страхові виплати будуть контролюватися Національним медичним страховим агентством. Річний внесок за кожного співробітника, за прогнозами ініціаторів законопроекту, обійдеться приблизно в 4783 гривні, або ж в 398,56 гривні щомісячних платежів.

З огляду на, що в Україні 17,9 мільйона економічно-активного населення, така ціна загальнообов’язкової страховки дозволить протягом 3-5 років забезпечити населення якісною, доступною і наданої за новими стандартами медичною допомогою.

Роботодавців, які не підпишуть договори загальнообов’язкового медичного страхування, в законопроекті пропонується штрафувати. Посадова особа підприємця, організації або установи незалежно від форми власності, в тому числі фізична особа-підприємець і самозайнята особа повинні будуть сплатити штраф у розмірі від 20 до 30 неоподатковуваних мінімумів (від 360 до 510 гривень). Якщо порушення в перебігу року повториться сума збільшиться – від 680 до 1020 гривень.

Источник: uprom.info

Автор: Волошин Павло, головний редактор Національного промислового порталу

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