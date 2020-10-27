Обычная рассеянность или альцгеймер?

Как называется это средство для улучшения памяти, которое так хвалил Иван Иванович? Как зовут новую соседку со второго этажа? И, наконец, классика: где мои очки?

Не правда ли, знакомая ситуация? Подобные вопросы задает себе практически ежедневно каждый второй, причем добрая половина этих забывчивых – люди далеко не пожилые.

Так как же отличить обычную рассеянность от первых признаков надвигающейся болезни Альцгеймера?

Если вы не можете вспомнить, где бросили ключи – это нормально. А вот если вы их не бросили, а аккуратно положили… в холодильник – есть повод задуматься.

Ничего страшного, если, опаздывая на работу, вы оставили машину в соседнем дворе (возле офиса не было места), а потом не сразу вспомнили, в каком именно. Но если вы забываете, где припарковали машину, с завидным постоянством – это уже не просто забывчивость.

Случается, что, встретив знакомого, которого не видели сто лет, вы не сразу вспомнили его имя. Да и откуда вы его знаете – тоже как-то не очень… Ситуация немного неловкая, но не более того. А вот если вы при каждой встрече просите давнего знакомого напомнить, как его зовут – это уже серьезнее, чем просто неловкая ситуация…

Далеко не каждый из нас способен настроить телевизор. Не удивительно, ведь не все с современной техникой «на ты». Но если вы не можете вспомнить, как ваш телевизор включается – это уже не смешно.

Впрочем, даже если с вами и случались перечисленные казусы – это еще не повод впадать в уныние. Наша память – тонкий инструмент, и множество факторов может влиять на нее. Стресс, переутомление, гормональные сбои, депрессия и даже строгая диета – все это может привести к небольшим «провалам в памяти». Постарайтесь больше отдыхать, ходить пешком, бывать на природе, заниматься спортом – и вы увидите, что ваша память стала работать гораздо лучше. Ну, а если забывчивость не проходит, а, напротив, усугубляется – может, настало время посоветоваться с врачом. Среди огромного многообразия современных лекарств «для памяти» он сумеет подобрать те, которые помогут именно вам.

Источник: nafone.com/

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