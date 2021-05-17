Очередной спад: за сутки в Украине 2 136 новых случаев COVID-19

В Украине за минувшие сутки зарегистрированы 2 136 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Фейсбуке.

"2136 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 17 мая 2021 года. В частности, заболели 104 ребенка и 47 медработников", - написал глава Минздрава.

По данным министра, за минувшие сутки госпитализированы 1260 инфицированных, выздоровели 6869 человек. Летальных случаев зарегистрировано 109.

"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Донецкой (190), Ровенской (182), Сумской (137), Днепропетровской (134) и Одесской (134) областях", - отметил Степанов.

Он сообщил, что было сделано 17306 тестирований, в частности методом ПЦР 9966, методом ИФА 1396, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 5944.

С начала пандемии в Украине COVID-19 в целом заболели 2156000 человек, из них выздоровели 1864593 человека, умерли 48184 человека, заметил глава Минздрава.

Агентство Телевидения Новости