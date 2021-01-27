Один из самых популярных орехов может привести к смерти, если неправильно его приготовить.

Огромное наслаждение — снять с дерева плод и сразу оправить в рот. Но есть продукты, с которыми так поступать категорически нельзя. Один из них — кешью.

Этот орех содержит маслянистый токсин урушиол. Он способен вызвать контактный дерматит, повредить слизистую, а также является сильным аллергеном. Если у человека непереносимость уришиола, даже совсем крошечное его количество может буквально убить.

Чтобы никто не пострадал, кешью обязательно тщательно очищают, прокаливают и просушивают. После этого он становится абсолютно безопасным. И такой продукт продается как сырой орех, хотя на самом деле он, скорее, обжаренный. Для приготовления жареного кешью обработанный орех прокаливают еще раз.

Бояться кешью точно не стоит — этот вкусный орех богат полезным веществами. Его советуют для профилактики сахарного диабета, поскольку растительные волокна замедляют усвоение углеводов, а содержащиеся в кешью антиоксиданты помогают снизить инсулинорезистентность.

В кешью есть фосфор, железо, магний, цинк, медь, марганец, селен, полифенолы, белки и много полезных жиров. Этот орех станет прекрасным перекусом, а благодаря сладковатому вкусу может и заменить десерт.

Конечно, слишком увлекаться кешью не стоит — как и у всех орехов, его калорийность буквально зашкаливает. В день рекомендуется кушать около 30 граммов, то есть, горсть орехов.

Источник: Новости Ю

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