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Одиночество не убивает, а превращает в гурмана: почему важно уединяться

Одиночество не убивает, а превращает в гурмана: почему важно уединяться

Человек – существо социальное. Однако это совершенно не значит, что он должен проводить всё своё время среди полчища друзей, знакомых и других людей. Это касается как интровертов, так и экстравертов.

Существуют плюсы в том, чтобы провести время наедине с самим собой и извлечь из этого пользу для себя.

Находясь в бегах в течение дня, мозг находится в постоянном напряжении. Внимание сосредоточено на множестве вещей, дел, а также людей, которым нужны совет, помощь или консультация. Вы сконцентрированы на том, чтобы сделать всё как можно скорее и так, чтобы все остались довольны. Но остается ли время на то, чтобы остановиться и послушать себя?

Перерывы в течение дня, в тишине и без спешки, позволят привести мысли в порядок, прийти в равновесие. Баланс – это то, что позволяет нам гармонично двигаться вперед. Не пренебрегайте тем, чтобы закрыться наедине на несколько минут среди дня и сделать пару-тройку дыхательных упражнений. Ни о чем не думая.

Почему быть немного «плохишом» отлично: мнение психологов

Возьмите за правило ежедневно проводить время в компании с самим собой, вы увидите как это поможет вам в организации своего времени. Такая практика позволяет посмотреть на происходящие в жизни вещи с другой стороны и понять что к чему. Зачастую мы позволяем себе плыть по течению жизни, не особо задумываясь о том, как изменить то, что нас не устраивает. Возможно, у нас просто не хватает на это ни времени, ни сил.

А тем временем, это только ваша жизнь и только вы в состоянии контролировать то, что вас беспокоит или даже истощает.

Наконец, одной из главных причин, по которой нам необходимо быть наедине с самим собой – это научиться быть одному. В наши дни одним из самых распространенных страхов является страх одиночества, который приводит к излишнему (некачественному) общению, обесценивая его значимость.

То, что Вы увидели первым на картинке, расскажет о Ваших преимуществах перед другими

В нашем обществе существует заблуждение, что если человек идет в кино или кафе один, это означает, что он скучный или у него нет друзей. Это неправильно. В такие моменты мы учимся быть независимыми и понимаем, что уединённость – одно из маленьких удовольствий в жизни.

 

Источник:  Новости Ю

 

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