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Одна таблетка может убить: список самых опасных лекарств для детей

Одна таблетка может убить: список самых опасных лекарств для детей

Около 40% всех отравлений детей в возрасте до 6 лет приходится на лекарственные средства. Дети могут принять лекарства взрослых в стремлении подражать родителям, приняв лекарства за конфету, или заинтересовавшись красивым внешним видом таблеток или упаковкой.

Для снижения риска лекарственных отравлений у детей рекомендуется держать в доме только необходимый минимум лекарств, и все они должны храниться подальше от малыша.

В 2018 году в журнале Clinical Drug Investigation опубликовали обновленный список лекарственных средств, прием которых в количестве всего одной таблетки взрослой дозировки может быть смертельным для маленьких детей. По сравнению с 2004 годом количество лекарственных средств в этом списке увеличилось почти в 2 раза.

via GIPHY

  1. Антидепрессанты: амитриптилин, имипрамин, дезипрамин, венлафаксин.
  2. Антипсихотические препараты: локсапин, тиоридазин, хлорпромазин, зипразидон, клозапин.
  3. Противомалярийные средства: хлорохин, гидроксихлорохин, хинин.
  4. Антиаритмики: хинидин, дизопирамид, прокаинамид, флекаинид, ивабрадин, пропафенон.
  5. Блокаторы кальциевых каналов: нифедипин, верапамил, дилтиазем.
  6. Опиоиды: кодеин, гидрокодон, метадон, морфин, трамадол, оксикодон, фентанил, бупренорфин.
  7. Сахароснижающие средства: хлорпропамид, глибурид, глипизид, репаглидин, глимепирид, ситаглиптин.
  8. Антиагреганты и антикоагулянты: тикагрелор, прасугрел, клопидогрел, ривароксабан, дабигатран.
  9. Противоэпилептические средства: габапентин, прегабалин, ламотриджин.
  10. Средства для лечения рассеянного склероза: далфампридин, Финголимод.
  11. Другие: имидазолин, теофиллин, силденафил, камфора, метилсалицилат, подофиллин.

 

Источник: 24tv.ua

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