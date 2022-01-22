«Омикрон» распространяется по Украине: симптомы

В Украине подтвердили наличие штамма «Омикрон», он выявлен уже в 10 областях страны. В Минздраве рассказали о симптомах нового варианта коронавируса.

В каких регионах Украины есть «Омикрон».

На конец недели штамм «Омикрон» выявили в 10 регионах страны. Новый вариант коронавируса зафиксирован:

Киеве;Днепропетровской;Житомирской;Киевской;Одесской;Полтавской;Тернопольской;Закарпатской;Ивано-Франковской;Львовской областях.

Симптомы «Омикрона»

Согласно отчетам, проведенным на основе подтвержденных случаев нового штамма, у больных коронавирусом чаще всего наблюдают:

насморк — 73%;головные боли — 67,5%повышенная утомляемость — 63,5%;чихание — 60%;боль в горле — 59,6%.

В то же время, как отметили в Ивано-Франковском областном центре контроля и профилактики заболеваний Минздрава, при заражении «Омикроном» не выявлено существенных отличий от симптомов штамма «Дельта», который в настоящее время доминирует в Украине. Среди основных проявлений выделяют:

кашель — 43,5%;хриплый голос — 35,7%;озноб или дрожь — 30%;лихорадку — 29,4%;потеря или искажение обоняния и/или вкуса — 23,7%.

Как отмечают медики, несмотря на то, что симптомы «Омикрона» кажутся похожими на простуду, штамм также может вызвать серьезные последствия для здоровья, госпитализацию и летальные случаи. Особую опасность новый вариант представляет для тех, кто не прошел по крайней мере базовый курс вакцинации против коронавируса.

Важно! В случае появления любых симптомов ОРВИ в первую очередь следует обратиться к своему семейному врачу. Он должен выписать направление на тест на COVID-19. До получения его результатов во время видимых симптомов следует отказаться от посещения общественных мест и соблюдать режим самоизоляции.

Напомним, ранее в Минздраве объяснили, чем «Омикрон» отличается от других вариантов коронавируса. В частности, у нового варианта значительно более короткий инкубационный период, который составляет от 2 до 5 дней, и высокая способность передаваться от человека к человеку.

Источник: РБК-Украина

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