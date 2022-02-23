Онколог назвав основну причину виникнення раку
Пандемія коронавірусу вплинула на поширеність онкологічних захворювань.
За словами лікаря онкоімунолога Данила Щепеленка, ракові захворювання у період пандемії прогресували через втрачені можливості своєчасного обстеження.
Профілактичні огляди та своєчасне лікування – саме це сьогодні є ключовою умовою для діагностування онкозахворювань на ранній стадії. На популярному рівні рак сприймають як хворобу, яка може передаватися у спадок, але це неправильне уявлення про нього, пояснив онколог.
«Онкологічні захворювання не передаються у спадок», — наголосив Щепеленко.
Лікар назвав головну причину виникнення ракових пухлин – це генетично обумовлена схильність. У свою чергу, на те, чи спрацює у людини генетична програма, яка запускає злоякісну хворобу, впливають різні фактори – умови життя, інфекції.
«Все залежить від особливостей життя конкретної людини: велику роль відіграє спосіб життя, робота, харчування, доходи», — перерахував онколог.
Источник: Новости Ю